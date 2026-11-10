Siete nuevos funcionarios se suman al programa de adiestramiento canino para fortalecer controles fronterizos

El Servicio Nacional de Aduanas dio inicio a un nuevo proceso de formación y habilitación de guías caninos, especialidad fiscalizadora que busca fortalecer las capacidades institucionales de detección de los distintos tipos de tráficos ilícitos, contrabando u otras amenazas asociadas al crimen organizado.

Esta versión 2026 está integrada por siete funcionarios, quienes previamente pasaron un arduo proceso de selección, el que consideró evaluación curricular, conocimientos técnicos, aptitudes conductuales y pruebas físicas, identificando a los postulantes con mejores condiciones para desempeñarse en esta especialidad.

El Subdirector de Fiscalización (s), Cristian Merino, comentó respecto que “este nuevo curso nos permitirá reforzar las distintas fronteras y puntos del control a nivel país”.

El programa de formación, que durará aproximadamente 40 días, contempla una preparación intensiva que combina contenidos teóricos y prácticos en técnica canina, bienestar animal, normativa aduanera, técnicas de detección y trabajo operativo con canes detectores, permitiendo a los participantes adquirir las competencias necesarias para conformar un binomio guía-can detector.

La Jefa del Departamento de Drogas (S), Kareem Núñez, explicó que “actualmente tenemos binomios caninos distribuidos a lo largo de Chile, por lo que seguir sumando funcionarios es importante para la labor que realizamos en frontera y, al término del curso, su incorporación será fundamental para el fortalecimiento de algunas aduanas que consideramos necesarias reforzar”.

Como resultado de este proceso formativo, se espera incorporar nuevos binomios caninos a las Aduanas de Arica, Los Andes, San Antonio, Valparaíso y Talcahuano, fortaleciendo la capacidad operativa de control y detección en puntos estratégicos del país.