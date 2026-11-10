La advertencia del Gobierno a los camioneros: “Estamos siempre preparados para restaurar el orden y la libre circulación”

El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, se refirió a la falta de acuerdos tras la primera mesa de diálogo sostenida entre representantes de los gremios de camioneros y autoridades del Gobierno, ante la paralización convocada para este martes en distintos puntos del país.

“Les quiero informar que el Gobierno está desplegado; todos los representantes del Ejecutivo en las regiones en donde se han producido movilizaciones de camioneros están en contacto con todos los dirigentes que corresponden”, señaló en primera instancia.

Asimismo, confirmó que funcionarios de Carabineros de Chile están desplegados en los puntos donde se concentran las mayores paralizaciones de los gremios de camioneros, y aseguró que, por el momento, “todo se ha desarrollado en forma más o menos correcta”.

En esa línea, tras la fallida mesa de diálogo, confirmó que se continuará con las negociaciones y conversaciones con el sector. “Por supuesto que con las últimas alzas se han visto afectados. (…) El Gobierno ha hecho esfuerzos importantes por tratar de ayudar a aligerar el alza de los combustibles, pero reconocemos que hay una situación”, comentó.

“Tenemos conversaciones pendientes; como les digo, se van a producir y, lo más probable, van a continuar el día de mañana”, añadió.

No obstante, Arenas puntualizó que, pese a que “el Gobierno está dispuesto a conversar, a llegar a acuerdos, nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país”.

Así, realizó una dura advertencia para el sector: “Los chilenos tienen derecho al libre tránsito en todo Chile, de norte a sur, y, por lo tanto, si hay alguien, un grupo o individuo, que quiera alterar el orden público, el Gobierno siempre está preparado con las herramientas que la ley le otorga para restaurar el orden y la libre circulación“.

“El Gobierno no va a dudar jamás de que su primer deber es mantener el orden y, dentro de ese orden, tratar de encontrar los acuerdos posibles, pero nadie tiene el derecho ni de cortar una vía ni de impedir el libre tránsito”, cerró.