Codina tras reunión con transportistas: Es “imposible tener una varita mágica” para solucionar el alza del petróleo

Tras sostener una reunión con los dirigentes de los gremios de transportistas, que mantienen un paro a nivel nacional y bloque de algunas carreteras. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, evitó responder por la continuidad de las manifestaciones.

Luego de la cita, el delegado sostuvo que “hemos logrado abrir un espacio de encuentro, de diálogo, de trabajo conjunto”. También señaló que a la reunión también asistieron representantes de organizaciones vinculadas al TAG.

Además, reconoció que las movilizaciones no se resolverán en un lapso corto de tiempo. “En una sola reunión, y esto es algo que incluso ellos mismos reconocieron, es imposible tener una varita mágica para solucionar un problema que incluso es de ribete internacional, que hoy día afecta el precio de los combustibles en diversos países, y también no es la excepción que afecte a Chile”, añadió.

Codina confirmó que seguirán los encuentros con las organizaciones y adelantó que para este jueves a las 15:00 horas quedó fijada otra reunión con los dirigentes.

“No hay que tapar el sol con un dedo, hay que reconocer que esta crisis internacional del precio del combustible golpea fuerte, ha golpeado fuerte a distintos gremios, a los trabajadores que dependen justamente del precio de los combustibles”, manifestó.

Sus dichos se dan luego de que los dirigentes informaran que, tras la cita, no se llegó a un acuerdo y continuarán las manifestaciones a lo largo del país.