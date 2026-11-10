Paulina Núñez (RN) emplazó al Gobierno por paro de camioneros: “No basta con pedirles que hagan un esfuerzo”

En medio de la paralización del gremio de transportistas que afecta a las cadenas productivas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, advirtió que el Gobierno debe ofrecer soluciones concretas a los pequeños emprendedores del sector. El emplazamiento llega acompañado de una ofensiva legislativa transversal para garantizar el pago oportuno.

Para ello, un grupo de diversos sectores políticos de parlamentarios, encabezado por Núñez y la titular de la Comisión de Transporte de la Cámara Alta, Camila Flores, confirmó el ingreso de un proyecto de ley que modifica el Código de Comercio para establecer reglas claras en la contratación y el pago de los servicios de transporte.

La presidenta del Senado remarcó que “el país no aguanta un paro de camioneros”, por lo que la resolución de la paralización requiere un compromiso del Estado en la solución de las problemáticas de fondo del sector.

“Si estamos pidiendo a los camioneros que piensen en el país y que depongan el paro, también tenemos que ser capaces de responder a sus demandas. No basta con pedirles que hagan un esfuerzo; hay que escuchar a la otra parte y entregar soluciones concretas. Esa es una responsabilidad del Ejecutivo, cualquiera sea el gobierno de turno”, sostuvo Núñez.

En esa línea, la titular de la Cámara Alta remarcó las dificultades financieras que enfrentan los pequeños operadores del transporte de carga.

“Estamos hablando principalmente de pequeños camioneros, emprendedores que necesitan certezas para trabajar. Ellos adelantan recursos para combustible y peajes, pero muchas veces no saben cuánto van a recibir por sus servicios ni cuándo les van a pagar”, indicó.

Concluyó afirmando que han “recogido esas inquietudes y las hemos traducido en un proyecto de ley que tiene apoyo transversal y que vamos a impulsar con celeridad”, solicitando formalmente al Ejecutivo otorgar urgencia a la tramitación.