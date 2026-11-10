Comenzó paralización de camioneros por el alza de los combustibles: Se registraron bloqueos parciales en la Ruta 5

La madrugada de este martes comenzaron bloqueos de rutas por parte de camioneros, en protesta por las alzas que ha tenido el precio del diésel durante este año.
Pasadas las 00:00 horas, comenzó la convocatoria de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte. Los transportistas interrumpieron el tránsito en la Ruta 5 Norte y en la ruta A-65.
Hacia el Biobío, en el kilómetro 494 de la Ruta 5 Sur, camioneros detuvieron el tránsito de manera momentánea.
Mientras que en la Región de La Araucanía, se registraron paralizaciones en el kilómetro 600 de la Ruta 5 Sur.
Asimismo, para las 7:00 horas de este martes se convocó una movilización de la organización No+Tag, con punto de encuentro fuera de la Piccola Italia de Quilicura, en la Región Metropolitana.
Este lunes, el Gobierno anunció un proyecto de ley que limitará a $20 por litro las posibles alzas de los combustibles durante 90 días; sin embargo, los transportistas decidieron mantener las movilizaciones en varias zonas del país.
La plataforma Transporte Informa comunicó sobre distintos puntos de la Región Metropolitana que están bloqueados por camiones.
Actualización (07:34). Habilitadas dos pistas en #Ruta5 al norte, sector Colón. Grupo de vehículos se mantienen detenidos en la pista derecha. Carabineros en el lugar #SanBernardo
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 10, 2026
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