Comenzó paralización de camioneros por el alza de los combustibles: Se registraron bloqueos parciales en la Ruta 5

La madrugada de este martes comenzaron bloqueos de rutas por parte de camioneros, en protesta por las alzas que ha tenido el precio del diésel durante este año.

Pasadas las 00:00 horas, comenzó la convocatoria de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte. Los transportistas interrumpieron el tránsito en la Ruta 5 Norte y en la ruta A-65.

Hacia el Biobío, en el kilómetro 494 de la Ruta 5 Sur, camioneros detuvieron el tránsito de manera momentánea.

Mientras que en la Región de La Araucanía, se registraron paralizaciones en el kilómetro 600 de la Ruta 5 Sur.

Asimismo, para las 7:00 horas de este martes se convocó una movilización de la organización No+Tag, con punto de encuentro fuera de la Piccola Italia de Quilicura, en la Región Metropolitana.

Este lunes, el Gobierno anunció un proyecto de ley que limitará a $20 por litro las posibles alzas de los combustibles durante 90 días; sin embargo, los transportistas decidieron mantener las movilizaciones en varias zonas del país.

La plataforma Transporte Informa comunicó sobre distintos puntos de la Región Metropolitana que están bloqueados por camiones.