Golpes, una mordida y cinco disparos: Investigan violenta pelea entre gendarme y hombre en Santiago

Un funcionario de Gendarmería que se encontraba fuera de servicio baleó a un hombre de nacionalidad haitiana y en situación de calle tras protagonizar una pelea en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el gendarme habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, en una plaza ubicada en la intersección de avenida Viel con Rondizzoni, a un costado del Parque O’Higgins.

Ambos involucrados protagonizaron un altercado en plena vía pública, durante el cual el ciudadano extranjero habría golpeado al funcionario en la cabeza con un palo y posteriormente lo habría mordido.

Tras la agresión, el gendarme utilizó un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el hombre, quien recibió dos impactos de bala en las piernas.

En el sitio del suceso se encontraron cinco evidencias balísticas, antecedentes que forman parte de las diligencias para reconstruir lo ocurrido.

Gendarme habría estado en estado de ebriedad

Personal del SAMU acudió al lugar para atender a ambos involucrados. El ciudadano haitiano fue trasladado hasta la ex Posta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Por su parte, el funcionario recibió atención médica por las lesiones que presentaba en la cabeza y posteriormente fue trasladado por Carabineros hasta una unidad policial.

De acuerdo con lo informado por distintos medios, en el procedimiento se constató que el gendarme se encontraba en estado de ebriedad, antecedente que también forma parte de la investigación.

En el sector existen cámaras de seguridad que habrían registrado la secuencia, cuyas imágenes podrían contribuir a esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, que deberá establecer la dinámica de los hechos y las eventuales responsabilidades de los involucrados.