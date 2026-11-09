Paraguay designa a nuevo presidente del Banco Central en medio de la crisis por Ueno bank

(EFE) – El Senado de Paraguay aprobó este lunes la designación del economista Jorge Luis Schreiner como nuevo presidente del Banco Central (BCP), en medio de la crisis abierta por la intervención por insolvencia de Ueno Bank, una entidad que recibió millonarios fondos públicos durante la administración del expresidente Santiago Peña, destituido y detenido tras el escándalo.

La Cámara Alta, que controla el oficialismo y determinó la remoción sin fueros de Peña en un juicio político el pasado viernes, aprobó la nominación que hiciera el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, quien cumplió tres días en el poder.

Schreiner sustituye en el cargo a Carlos Carvallo, quien renunció al BCP tras la intervención y posteriormente fue detenido.

Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno Bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Paraguay quedó sumido en una crisis después de que el BCP comunicara, el martes de la semana pasada, el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank.

El nuevo presidente del BCP es economista y abogado de profesión, fue miembro titular del Directorio del emisor entre 1997 y 1999 y se desempeñó como asesor de la Superintendencia de Bancos entre 1999 y 2003.

Además, presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante una década (2003-2013).

Registros

Esta jornada también se vio marcada por el registro ordenado por la Fiscalía de las viviendas en Asunción de Peña y Carvallo, las dos figuras políticas señaladas de vínculos con Ueno Bank.

Una comitiva fiscal encabezó el operativo, un día después de la inspección de una lujosa vivienda de verano de Peña en la ciudad de San Bernardino, ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, dijeron a EFE fuentes del Ministerio Público.

Las acciones judiciales hacen parte de las investigaciones por el caso Ueno Bank, que ha generado preocupación por la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, en su mayoría recursos pensionales.

De igual forma, los fiscales registraron las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa y la firma Vinanzas, esta última dedicada a la gestión de cobranzas y recuperación de crédito vinculada al Grupo Vázquez, el conglomerado dueño de Ueno y de otras empresas.

Según el Ministerio Público, el procedimiento en la casa de bolsa tenía como objetivo recolectar información y “esclarecer presuntas irregularidades en transacciones y manejo de fondos dentro del circuito financiero y del mercado de valores“.

Por su parte, el fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, dijo que Vinanzas habría participado en el esquema de los préstamos hechos por Ueno a compañías vinculadas.

En nuevos operativos este lunes fueron incautados un Lamborghini y otros vehículos, entre ellos un carro de golf y un utilitario todo terreno, dentro de la investigación contra Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, y a otras 27 personas.

Desde que estalló el escándalo, los fiscales han registrado distintas oficinas del Grupo Vázquez, así como las empresas Itti y Technoma, que hacen parte del conglomerado.

De igual forma, se han incautado nueve autos de lujo, un yate, dos avionetas y documentos, entre otros.

Bienes en el exterior

La Fiscalía reveló que busca identificar los posibles bienes que Peña y los otros involucrados en el caso puedan tener en el extranjero.

El jefe de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Externa, Manuel Doldán, dijo que este despacho ha estado en contacto con sus pares de Argentina, EE. UU. y Luxemburgo para ubicar los bienes de “todas las personas físicas y jurídicas” involucradas en la investigación.

“No podemos entrar en detalles sobre personas específicas o jurídicas, pero sepan que (son objeto) todas aquellas que estén vinculadas, de manera directa o indirecta, con la posibilidad de bienes en el extranjero”, agregó Doldán.

En un intento por devolver tranquilidad, el BCP anunció hoy que un 93,1 % de los clientes de Ueno cobijados por la garantía del Estado, que abarca depósitos hasta por 38.622 dólares, han recibido hasta este lunes la devolución de sus recursos tras la intervención.

En total, se trata de 1.738.804 personas, con un desembolso global que asciende a 2,126 billones de guaraníes (unos 340,4 millones de dólares).

El Fondo cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) “por persona física o jurídica”, según ha explicado la institución.