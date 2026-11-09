Rocío Montes y la gira de Kast por Asia: El desafío de equilibrar las relaciones con China y Estados Unidos

El presidente Kast emprende este viernes una gira por Asia, que contempla paradas en Vietnam, Japón y China. Ahí, en China, el mandatario debutará en su primera cumbre APEC y, lo más importante, sostendrá una bilateral con Xi Jinping.

El contexto no es menor. Hace una semana, Donald Trump sufrió una gran derrota en las elecciones de medio mandato, donde los demócratas le arrebataron el control del Congreso en el mayor giro político de los últimos 50 años.

Sin posibilidad de volver a presentarse y con un Congreso hostil: así serán los próximos dos años de Trump.

¿Cómo pilla este asunto a la política exterior chilena? Sumida en el máximo pragmatismo.

Kast dirá a Xi Jinping que, para el desarrollo de Chile, el comercio con China es prioritario. Le planteará también que debe diversificarse el intercambio, porque hoy el cobre, el litio, el salmón y la celulosa representan más del 80% del total.

También le dirá que las inversiones chinas siempre son bienvenidas, pero Chile, como todo país, las aceptará cuando los intereses de ambas partes coincidan.

Nos interesa el avance de China en IA y en robótica, para aplicarla en agricultura, educación, salud y en áreas que mejoren la gestión urbana.

También Kast remarcará que China es el único país en todo el mundo donde, en los seis primeros meses de su Gobierno, habían estado las tres más altas autoridades de Cancillería: el ministro y los dos subsecretarios.

Pero en el mundo de la diplomacia se reconoce que Kast tiene que seguir navegando en aguas turbulentas. Tiene que estar bien con EE. UU. y China. Y será difícil porque el presidente chileno no tiene mayor experiencia en relaciones internacionales, aunque, tras la derrota de Trump, quizá tenga algo más de margen de maniobra, pero no mucho más.

Trump piensa que el hemisferio occidental le pertenece y seguirá presionando a los países latinoamericanos por ello, sobre todo ahora que, en la interna, en Estados Unidos, su rango de acción está muy limitado.