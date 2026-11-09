Radio CNN

Comisión de Economía del Senado aprueba indicación que busca prohibir las casas de apuestas online ilegales

Por
Comisión de Economía del Senado aprueba indicación que busca prohibir las casas de apuestas online ilegales

Esta tarde, la Comisión de Economía del Senado aprobó la iniciativa que busca prohibir las plataformas de apuestas en línea que no cuenten con habilitación legal y endurecer las sanciones contra quienes operen este negocio al margen de la ley.

La indicación fue presentada por las legisladoras de Renovación Nacional, Paulina Nuñez y María José Gatica, y contó con los respaldos de sus pares, Manuel José Ossandón (RN), Diego Ibáñez (FA) y Gastón Saavedra (PS).

La iniciativa busca cerrar la posibilidad de habilitar un nuevo mercado de licencias para estas plataformas y establece mecanismos para impedir su financiamiento, entre ellos el bloqueo judicial permanente de los sitios, medidas sobre los servicios de pago y restricciones a la publicidad vinculada con su operación ilegal.

En cuanto a sanciones, la propuesta contempla penas de hasta 15 años de cárcel y multas que pueden llegar hasta las 10.000 UTM en situaciones agravadas, como la captación deliberada de menores de edad o la continuidad de operaciones ilegales para eludir una sentencia firme de bloqueo.

Mientras que la propuesta de Saavedra e Ibáñez tiene el mismo objetivo, la cual busca prohibir explotar, ofrecer y publicitar casas de apuestas online en Chile, castiga con pena de cárcel y multas a quienes lucren con ellas y obliga a bloquear su acceso y medios de pago.

Dado que ambas iniciativas tienen objetivos similares, el presidente de la comisión, Gastón Saavedra, planteó que serán refundidas durante la próxima sesión.

Lo más leído

Lee también