De Gregorio sobre proyecto que limita alza de combustibles: Afirma que es un “mecanismo de estabilización” y el reconocimiento de un “error”

El exministro de Economía, José De Gregorio, se refirió al proyecto de ley que presentó el presidente José Antonio Kast, el cual tiene como objetivo limitar las alzas de los precios de las bencinas durante 90 días.

De Gregorio explicó en T13 el propósito de la iniciativa, que permitiría aumentos en el valor de los combustibles por un máximo de $20 y tendrá discusión inmediata apenas sea ingresada este próximo martes.

“Desde el punto de vista económico, lo que esto trata de hacer, el propósito que ha tenido el Mepco y de todas las medidas (…) es que estabilice, no que subsidie permanentemente, porque eso es un barril sin fondo”, precisó.

En esa línea, reiteró que “este es un mecanismo de estabilización; no conozco el detalle de esta medida, pero no tengo mucho problema en la medida que sea estabilización, que después se retorne”.

Así, sostuvo que “de facto es un reconocimiento a una cosa muy brusca, diría yo, que se hizo con la primera alza cuando parte la guerra y se venía con este discurso de que el país estaba quebrado”.

“Sabemos nosotros que eso fue una exageración. Esa exageración llevando con ella el alza que hubo del precio de las gasolinas, afectó mucho la confianza de los consumidores. Chile es de los países donde más cayó la confianza, en parte por todo el manejo que afectó la actividad económica”, añadió.

Cabe recordar que uno de los argumentos principales que empleó el Gobierno de José Antonio Kast para suspender la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) fue que significaba un costo muy alto para la billetera fiscal, lo que provocó el alza histórica del precio de las bencinas.

Al ser consultado por si la iniciativa podría ser un reconocimiento del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de que el no querer utilizar el Mepco en marzo fue un error, respondió: “Siempre en estas cosas es como difícil que la gente reconozca errores”.

“Obviamente, visto desde hoy, porque es muy distinto verlo desde ese momento, fue un error y sobre todo existía el mecanismo, existía el Mepco y vino toda esta cosa de que hay que ahorrar plata, que no tenemos plata. Resulta que la ejecución fiscal y los 6.000 millones no se ha recortado nada”, zanjó.

Así las cosas, el exministro señaló que “en las cifras agregadas el gasto público está creciendo a niveles de los que venían en el presupuesto del año pasado. Entonces, efectivamente, el gobierno pudo haber recortado algunos gastos, pero tendría que haber agregado otros, porque no calzan las cifras”.