Bajo presión del Congreso: Fiscalía exige a Ministerio de Justicia decretos por rebaja de condenas a pederastas

La Fiscalía Centro Norte solicitó al Ministerio de Justicia los antecedentes legales con los que el ministro Fernando Rabat argumentó la firma de los decretos que concedieron las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

De acuerdo con T13, la petición de información de la Fiscalía llegó durante las últimas horas y marca las primeras diligencias de la entidad en el polémico caso.

Cabe recordar que los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia contra el titular de Justicia por el presunto delito de prevaricación administrativa, como parte de la ofensiva que adoptó la oposición contra el secretario de Estado.

Pese a que el requerimiento oficial del Ministerio Público es parte del conducto regular en medio de las indagatorias, generó preocupación dentro de la cartera debido a que la polémica podría escalar a una dimensión judicial, dejando de ser solo política.

De esta forma, el Ministerio no solo tendrá que remitir los antecedentes al Congreso Nacional —ante la solicitud de varios parlamentarios—, sino que también deberá entregarlos a la Fiscalía, en medio de cuestionamientos por la demora en transparentarlos.

Cabe recordar que la Fiscalía Nacional confirmó a Radio Bio Bio que la autoridad tiene calidad de imputado en la causa.