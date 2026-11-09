Metro cierra la estación Pedrero de la Línea 5 por manifestaciones en el exterior

Metro de Santiago informó la tarde de este lunes el cierre de la estación Pedrero, correspondiente a la Línea 5, debido a manifestaciones registradas en su exterior.
A través de un comunicado, el servicio de transporte explicó que el cierre se debe al desarrollo de manifestaciones al exterior de Pedrero.
Es por ello que informaron que, por el momento, la estación está cerrada y no cuenta con detenciones de trenes.
20:30 hrs. 🟡 Desde este momento, estación Pedrero se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior.
Seguiremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 9, 2026
Las manifestaciones se dan en medio de la celebración de Colo Colo, que durante el fin de semana consiguió su estrella 35 al coronarse campeón de la Liga de Primera tras ganarle a Ñublense por 2 a 1.
Así, el evento de celebración se fijó para la tarde de este lunes en el Estadio Monumental, iniciando a las 18:00 horas, contando con la presentación del cantante Leo Rey.
De acuerdo con Radio Cooperativa, los disturbios se debieron a que hinchas del equipo intentaron ingresar sin entradas al recinto, por lo que fueron repelidos por Carabineros de Chile con gases lacrimógenos.
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