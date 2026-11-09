“Hablan por el reel” y “falta de educación”:  El tenso cruce entre el ministro Quiroz y los diputados en el debate del Presupuesto 2027

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, protagonizó un tenso momento con diputados luego de que acusó de “falta de educación” y pidió elevar el nivel de debate, lo que provocó la molestia de parlamentarios.

Un hostil escenario se vivió durante la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la Ley de Presupuestos 2027. La bancada de oposición y centroizquierda negó la unanimidad para permitir el ingreso del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, en represalia por la demora del Gobierno en la entrega de los antecedentes sobre los decretos de reducción de pena impulsados en la controversia del Ministerio de Justicia.

Por ende, el titular de la cartera de Hacienda debió ingresar en solitario.

Durante su intervención, Quiroz se refirió a los parlamentarios, donde solicitó “llevar la discusión realmente a un plano un poquito más elevado”, añadiendo que “sé que la mayoría de ustedes habla por el reel, hablan por las redes”.

Tras sus palabras, algunos parlamentarios expresaron su rechazo a las palabras de la autoridad y otros diputados aplaudieron en apoyo.

“Quisiera poder terminar lo que acabo de iniciar, que es poder discutir el tema del presupuesto con un mínimo grado de dignidad“, manifestó el ministro entre las reacciones.

Asimismo, afirmó que “lo primero que debemos entender cuando se habla de gastos es que el gasto que acá se decide no es plata de ninguno de los que está aquí presente, tampoco de este ministro. Es dinero de todos los chilenos”.

Además, realizó un llamado a los diputados a “no tener una discusión partidaria, sino que sencillamente a iniciar un proceso que paulatinamente, año tras año, vaya de a poco mejorando las finanzas del país”.

En esa línea, el secretario de Estado instó a los parlamentarios a dejar de lado la disputa política pequeña y encarar el estudio de las más de 6.000 indicaciones ingresadas en la tramitación.

“Procuremos tener una conversación y un debate que permita pasar más allá de la cosa chica y de la falta de educación que a veces caracteriza algunos debates“, agregó.

Tras finalizar con su intervención, el diputado del Partido Socialista (PS) Marcos Ilabaca cuestionó el actuar de Quiroz, señalando que: “Llevo 9 años en este Congreso y es la primera vez que llega un ministro a faltarle el respeto al Congreso Nacional (…) El ministro ingresó faltándole el respeto a esta Cámara, diciendo que él viene a subir el nivel”.

Pese a los duros intercambios, la Cámara terminó aprobando en general el proyecto de Presupuesto 2027, dando paso a la discusión en particular de cada una de sus partidas.