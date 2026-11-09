Exministro Muñoz tras ser destacado entre los 100 líderes climáticos de TIME: “Me emociona y me motiva a seguir aportando”

El exministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz se refirió a su reconocimiento por la revista TIME entre los 100 líderes climáticos globales de 2026 debido a su contribución al desarrollo del transporte público y la movilidad sustentable desde la investigación.

A través de una publicación en Instagram, el académico del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica valoró la distinción de la revista estadounidense y subrayó el complejo escenario ambiental que atraviesa el país.

“Es un tremendo orgullo que la revista me incluya entre los líderes climáticos globales del 2026. Este honor me toca especialmente, porque la emergencia climática se ha vuelto muy real en Chile, causando estragos cotidianos que dañan la vida de millones de personas. Ser destacado por contribuir desde la academia y la política a un mejor planeta me emociona y me motiva a seguir aportando“, afirmó.

Asimismo, el académico enfatizó que la distinción no responde a un mérito individual, sino al esfuerzo de distintos actores del sistema de transportes.

“Sin embargo, este reconocimiento está lejos de ser un logro personal. Pertenece al trabajo colectivo de miles de personas que transforman el transporte público en Chile: a los funcionarios del Ministerio que despliegan su gran vocación de servicio público por mejorar la movilidad en Santiago y también en regiones; a las empresas que asumen riesgos e invierten; a los conductores que aprendieron una nueva tecnología, y en especial a las mujeres que aceptaron el desafío de conducir un bus por primera vez”.

“Y es también de cada usuario que confía en el sistema y le da vida cada día. Los ministros pasan, pero todos esos actores permanecen. Ellos merecen este reconocimiento tanto como yo“, agregó.

Bajo esa línea, añadió que “es alentador que se destaquen esfuerzos desde nuestro pequeño gran país. Chile ha demostrado que puede inspirar y liderar más allá de sus fronteras. También es valioso que esta vez se reconozca liderazgo en el transporte: un ámbito poco glamoroso y de gobernanza muy compleja, cuyo éxito global depende de las decisiones cotidianas de miles de millones de personas”.

Finalmente, el exsecretario de Estado reflexionó sobre los desafíos estructurales del rubro y la necesidad de cercanía por parte de quienes toman decisiones políticas.

“Estoy convencido de que el liderazgo en transporte requiere coherencia. Esto exige que las autoridades veamos el transporte público y la bicicleta no como modos de segunda clase, sino como nuestra propia opción. Quien comparte con otros ciudadanos las vicisitudes de cada viaje cotidiano tomará mejores decisiones para mejorarlo. Su rostro y sus historias personales darán un sentido superior a nuestra labor”.