Ministra Lincolao y Jorge Alessandri anuncian creación de mesa permanente para impulsar los Data Centers en Chile

Esta jornada, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, anunciaron la creación de una Mesa Permanente de Data Centers, la cual busca un trabajo conjuntamente entre el Estado y el sector privado.

Ambas autoridades firmaron el acuerdo, y también estuvieron presentes los ministerios de Bienes Nacionales y de Energía.

Según un comunicado de la cartera, la creación de esta instancia responde a una estrategia de Estado para acelerar la instalación e inversión en centros de datos en el país, y además busca remover las barreras burocráticas para lograr que estas inversiones sean aprobadas en menos tiempo que el actual.

“Pensar en el desarrollo futuro de Chile y en la construcción de capacidades implica considerar los data centers y el cómputo como parte de la economía de los datos y del conocimiento”, sostuvo la secretaria de Estado en el comunicado, según informó el Diario Financiero.

La mesa será encabezada por la cartera, con la secretaría ejecutiva a cargo del Ministerio de Economía, y contará de manera permanente con la participación de otras carteras, además de invitados de la industria, tales como la Asociación de Data Centers.

El comité técnico sesionará semanalmente e iniciará sus labores el lunes 16 de noviembre. Seguidamente, el 26 de noviembre, será presentada en el Comité Económico de Ministros del Ejecutivo.