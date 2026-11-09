“Estamos realmente optimistas”: Quiroz celebra aprobación en general del Presupuesto 2027 y anticipa normalización de los combustibles

La Cámara de Diputados aprobó en general este lunes el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, con lo que la iniciativa continuará su discusión en particular. Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el resultado y afirmó que el Ejecutivo seguirá abierto a perfeccionar la propuesta.

“Lo más importante de todo es que se apruebe la ley en general para continuar adelante con esta ley”, señaló Quiroz, quien recordó que en la etapa anterior el Gobierno alcanzó acuerdos, como el del presupuesto de los gobiernos regionales, y ajustó algunas partidas según las observaciones de los parlamentarios.

“Esperamos que ese proceso continúe y que colaboremos todos para llegar a un buen término”, agregó.

Quiroz defiende reposición de la partida de Educación

Uno de los puntos más debatidos ha sido la partida de Educación. Al respecto, el ministro explicó que el Gobierno la repuso en los términos en que la presentó originalmente, salvo algunas modificaciones que se hicieron en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

“El motivo de reponer es precisamente poder escuchar en esta audiencia las propuestas que se tengan, y el reponerla refleja nuestro ánimo de escuchar todas esas propuestas”, sostuvo.

Quiroz también se refirió a la discusión sobre el ingreso del director de Presupuestos a la Sala. “Espero que se recapacite respecto del ingreso del director de Presupuestos. Contribuye enormemente a tener al director de Presupuestos presente para una mejor discusión”, afirmó, aunque agregó que, si no se cambia, el Ejecutivo seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora.

Gobierno limitará a $20 las alzas de los combustibles durante 90 días

En paralelo, el secretario de Estado destacó el acuerdo con las federaciones de transporte de carga, dueños de camiones y buses para limitar a un máximo de $20 por litro los ajustes de precios de los combustibles durante los próximos 90 días, medida que anunció este lunes el presidente José Antonio Kast. Según Quiroz, el tope incluirá tanto al diésel como a todas las gasolinas.

El ministro aseguró que estas medidas surgieron de las conversaciones con dirigentes del transporte de carga y que se enmarcan en una agenda más amplia con los gremios, que incluye iniciativas legales y la habilitación de zonas de descanso para los conductores.

Quiroz aclaró además el alcance de la propuesta legal. “El Mepco no es un fondo, el Mepco es un mecanismo, por lo tanto no hay que inyectarle recursos. Ese mecanismo está por ley, no queremos cambiar el mecanismo, queremos poner una ley corta al lado”.

Esa ley establecerá que, independientemente del cálculo del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), las alzas no podrán superar los $20 por litro.

El ministro sostuvo que la medida coincide con una mejora en el escenario internacional. “Siempre hemos dicho que no podemos desviarnos de los precios internacionales. El gobierno ha estado gastando importantes recursos en pausar las alzas, cerca de US$ 1.500 millones”, sostuvo Quiroz, quien agregó que hay “signos de que esta situación pueda normalizarse”.

“Tenemos que ver qué pasa con la situación internacional, estamos realmente optimistas, ojalá que se normalice”, puntualizó.