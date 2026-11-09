Wall Street cierra con fuertes alzas: Nasdaq Composite 2,74% y el S&P 500 2,35% mientras Nvidia cae por la investigación a Jensen Huang

Las bolsas de Estados Unidos cerraron con fuertes alzas este lunes 9 de noviembre, en una jornada marcada por el rebote de las acciones tecnológicas y la caída del petróleo.

El Nasdaq Composite avanzó 2,74%, hasta los 25.253,14 puntos, el S&P 500 subió 2,35%, hasta los 7.550,41 puntos, y el Dow Jones ganó 2,15%, equivalente a 1.104,20 puntos, y cerró en los 52.389,93 puntos.

En tanto, el VIX, conocido como el “índice del miedo” porque mide la volatilidad esperada en Wall Street, se desplomó 22,31%, hasta los 19,92 puntos.

Las acciones de chips extendieron el rebote que iniciaron el viernes, tras el desplome de la semana pasada por las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

El índice de semiconductores de Filadelfia subió 6,85%, liderado por AMD, que se disparó 13,26%. Micron avanzó 6,28% e Intel 5,49%, mientras que CoreWeave, dedicada a la infraestructura para la inteligencia artificial, ganó 5,56%.

La excepción fue Nvidia, que cayó 4,27%, hasta los US$ 178,67, luego de que su junta directiva anunciara una investigación independiente sobre la relación de su CEO, Jensen Huang, con una mujer a la que la inteligencia estadounidense vincula con China.

Entre las grandes tecnológicas, Meta subió 5,12% y Tesla 5,54%, mientras que Amazon avanzó 2,94%, Microsoft 2,75% y Apple 2,43%.

Caída del petróleo impulsa a las aerolíneas

En los mercados de materias primas, el petróleo volvió a caer con fuerza, en medio de las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El Brent, de referencia en Europa, retrocedió 5,47%, hasta los US$ 92,94 por barril, y el WTI, referencia para Estados Unidos, cayó 4,35%, hasta los US$ 86,88.

La baja del crudo benefició a las aerolíneas, para las que el combustible es uno de sus principales costos. Delta Air Lines se disparó 8,46%. Las petroleras, en cambio, retrocedieron, con Exxon Mobil cayendo 0,69% y Chevron 0,86%.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió levemente, hasta 4,88%, mientras que el índice dólar (DXY), que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas, cayó 0,61%, hasta los 101,68 puntos. El oro, en tanto, avanzó 1,74%, hasta los US$ 4.146 la onza.