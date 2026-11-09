Gobierno congela decretos de rebaja de penas a la espera de avances de proyecto de ley que deroga el beneficio

El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, confirmó este lunes que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, decidió no otorgar más rebajas de pena a la espera del avance del proyecto de ley que busca derogar el beneficio penitenciario.

Desde La Moneda y en una nueva vocería, el vocero del Gobierno fue consultado por el caso de Peter Andrés, un homicida de Valparaíso a quien se le habría rebajado la pena en 10 meses, según consignó Radio Biobío.

“Primero, aclarar que el ministro Rabat se comprometió a no dar trámite a decretos que tenían relación con delitos sexuales que afectaban a menores y, desde ese pronunciamiento, el ministro efectivamente no ha dictado ningún decreto, según nos informan en Justicia, sobre esa materia”, declaró.

Señaló que “la ley en general establece situaciones más amplias y esas siempre han estado vigentes. Por ejemplo, se señalaba aquí que se habían dictado decretos bajando condenas a narcotraficantes. Bueno, yo le quiero decir que en el Gobierno anterior se dictaron cerca de 1.600 decretos de rebajas a narcotraficantes o a personas relacionadas con delitos de drogas. O sea, es un procedimiento que ha existido siempre”.

En esa línea, sostuvo que luego de que el Gobierno decidiera patrocinar y dar discusión inmediata al proyecto presentado por los senadores Arturo Squella (REP) y Andrés Longton (RN) —que busca derogar la ley que concede la reducción de penas por buen comportamiento—, se suspendió la tramitación de decretos que otorgan dichos beneficios penitenciarios.

“Ante las nuevas circunstancias en las cuales el Gobierno se comprometió a apoyar el proyecto de ley de los senadores Squella y Longton para eliminar completamente la ley, es que el ministro también ha sumado la decisión de parar cualquier decreto desde el jueves anterior“, anunció.