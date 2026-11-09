Republicano presenta juicio político contra el secretario de Defensa de EE. UU.: Acusa que abusó del poder en la guerra de Irán

(CNN)- El representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, presentó este lunes en el pleno de la Cámara de Representantes los artículos de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La votación tendría que realizarse a más tardar el miércoles.

Al presentar los cargos, Massie afirmó que Hegseth abusó del poder de su cargo a través de sus acciones en la guerra de Irán y “ejecutó e implementó a sabiendas órdenes ilegales para iniciar una guerra contra una nación extranjera”.

“El secretario de Defensa, Peter Hegseth, con tal conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera totalmente incompatible con sus deberes y el estado de derecho“, declaró el legislador saliente y opositor a Trump.

Hegseth, quien tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa mañana sobre el asunto, se ha mantenido desafiante, mientras que el presidente Donald Trump le ha brindado su respaldo incondicional.

Tras una derrota histórica en las elecciones de medio término de 2026, los legisladores republicanos y sus aliados han buscado a quién culpar, y muchos han señalado a Hegseth.

Es probable que haya votos suficientes para aprobar el juicio político (impeachment) contra Hegseth, lo cual requiere solo la mayoría de la Cámara de Representantes. Mientras todos los demócratas, Massie y un pequeño grupo de republicanos estén de acuerdo, Hegseth será aprobado para juicio político.

Sin embargo, es poco probable que el intento supere el umbral mucho más alto para condenar y destituir a Hegseth de su cargo, lo cual requiere una mayoría de dos tercios en el Senado (y necesitaría el apoyo de unos 20 republicanos).