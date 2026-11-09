Exministro Juan Carlos Muñoz es reconocido por la revista Time entre los 100 líderes climáticos del mundo

El exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, fue reconocido por la revista Time entre los 100 líderes climáticos del mundo.

La publicación destacó al académico del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica en la categoría de “Líderes”, apuntado al desarrollo del transporte público y la movilidad sustentable desde la investigación, la formación de profesionales y el servicio público.

“Los autobuses eléctricos se han convertido en parte de la vida cotidiana en Santiago. Juan Carlos Muñoz lideró la transición de Chile hacia el transporte público eléctrico como ministro de Transportes y Telecomunicaciones”, resaltó la revista.

Y continúa: “Su mandato finalizó a principios de este año, pero los resultados de su visión de utilizar el transporte público como medio de sostenibilidad municipal aún se están materializando: para 2026, la capital, Santiago, cuenta con aproximadamente 4.400 autobuses eléctricos, y es la única ciudad fuera de China con una flota de tal magnitud”.

Muñoz también cuenta con trayectoria académica. Es ingeniero industrial de la Universidad Católica y lideró el Centro de Excelencia Internacional BRT, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) y el Instituto para el Desarrollo Sostenible.

Además, ha impartido cursos de Sostenibilidad, Teoría de Colas, Optimización y Transporte Público.

De manera paralela, el exministro ha sido partícipe de iniciativas vinculadas a Metro de Valparaíso, Metro de Santiago y al sistema integrado de transporte público de la capital. También fue director del Metro de Santiago.

Respecto a su trayectoria académica, en 2002 obtuvo su doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental y su magíster en Ingeniería Industrial e Investigación Operativa en la Universidad de California, Berkeley; y en 2024 fue incorporado a la Academy of Distinguished Alumni del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de dicha universidad.

A los más de 100 artículos que ha publicado en revistas de investigación como coautor se suma que este año recibió el Premio Sello Ingeniería UC 2026 por su trayectoria de servicio público y su aporte al transporte y la movilidad sustentable en Chile.

Muñoz comentó a Time que, como profesor universitario en la UC, trabajará para que “su Campus San Joaquín se convierta en el primer campus de Chile con cero residuos orgánicos enviados a vertedero. Los residuos orgánicos son una de las fuentes de metano más ignoradas, y las universidades son el lugar ideal para demostrar que es posible separarlos y compostarlos a gran escala”.

“Un campus es como una pequeña ciudad: miles de personas, cafeterías y áreas verdes, que generan residuos orgánicos a diario. Si lo logramos, el modelo podrá replicarse en otros campus del sistema universitario y más allá. Además, es una valiosa lección para los estudiantes: la acción climática no solo se enseña, sino que se practica en nuestro entorno laboral y social”, agregó.