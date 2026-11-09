Por pronóstico de tormentas eléctricas: Declaran alerta temprana preventiva en provincia de El Loa y en Antofagasta y Taltal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva en la provincia de El Loa y en las comunas de Antofagasta y Taltal (Región de Antofagasta).

La medida se debe al aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por probables tormentas eléctricas y precipitaciones aisladas en la cordillera de la región.

El fenómeno se dará entre la tarde y la noche de este lunes 9 de noviembre.

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del Senapred dictó la medida, que estará vigente “desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

La declaración de esta alerta “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

Las autoridades recomendaron a la población “evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta”.