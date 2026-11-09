“Es la única forma de que Codelco pueda crecer”: Fontaine apunta a asociar a Codelco con privados tras reconocer malas inversiones por US$ 32.000 millones

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, afirmó que asociarse con privados es la única forma de que la cuprífera estatal pueda crecer e incluso mantener sus niveles de producción. En ese contexto, pidió modernizar la legislación que regula estas sociedades y reconoció que la empresa realizó malas inversiones en los últimos años.

“Si logramos asociar Codelco con privados, esa es la única forma de que Codelco pueda crecer e incluso mantener sus niveles de producción a futuro”, aseveró Fontaine.

En entrevista con Radio Duna, el ejecutivo sostuvo que la producción de la estatal seguirá disminuyendo si no consigue ampliar sus asociaciones con terceros. Según explicó, Codelco tiene un millón de hectáreas de pertenencias mineras que no explota, debido a que no cuenta con capacidad de gestión ni capital suficiente para desarrollarlas.

Fontaine pide modernizar ley que regula asociaciones de Codelco

Según explicó, la principal traba es la Ley N° 19.137, que permite a Codelco asociarse con terceros para desarrollar nuevos proyectos mineros. Esa norma se promulgó para permitir la sociedad con Freeport en El Abra, un proyecto que calificó de “muy exitoso”, pero antes de que la empresa tuviera su actual gobierno corporativo, con un directorio independiente del Gobierno.

El problema, a juicio de Fontaine, es que la ley somete a Codelco al mismo proceso que debe seguir una repartición pública, lo que se traduce en “años de trámites”. Si bien la empresa ha concretado algunas sociedades, como las que acaba de firmar con Pucobre y BHP, el ejecutivo aseguró que estos procesos “son tan engorrosos y lentos que espantan a la mayoría de los socios potenciales”.

Además, indicó que la legislación impide a Codelco recurrir a las empresas mineras más pequeñas que se transan en las bolsas de Canadá y Australia, conocidas como junior, que son las principales impulsoras de la exploración minera en el mundo.

“Para Codelco es una necesidad imperiosa modernizar esa ley, que no tiene nada que ver con la ley de Codelco mismo”, afirmó.

Fontaine reconoce malas inversiones por US$ 32.000 millones

La propuesta llega en momentos en que la compañía enfrenta lo que Fontaine calificó como “una crisis de resultados y de gestión”. El ejecutivo, que asumió la presidencia del directorio a fines de mayo, aseguró que las proyecciones que tenía la empresa eran “enormemente optimistas” y que Codelco “no es capaz de producir lo que se había conversado antes”.

Según Fontaine, en los últimos ocho años Codelco invirtió US$ 32.000 millones, mientras su producción cayó de 1,7 millones a 1,2 millones de toneladas. El ejecutivo precisó que los proyectos estructurales, como Chuquicamata Subterránea y Rajo Inca, en la División El Salvador, no están atrasados, sino que ya están operando.

“Lo que pasa es que sus resultados son desilusionantes. Resultaron malos proyectos de inversión y se perdió mucha plata”, indicó el presidente del directorio.

Con ese escenario, la meta de la actual administración es alcanzar una producción promedio en torno a 1,3 millones de toneladas, por debajo de los 1,7 millones que proyectaba la administración anterior para 2030.

Fontaine también apuntó a los costos de la compañía. Según los reportes de la empresa, producir una libra de cobre le cuesta a Codelco unos US$ 4, un 78% más que el promedio de las mineras multinacionales, una diferencia que, según dijo, no se explica por la calidad del mineral, ya que la ley del cobre que explota la estatal es similar al promedio de la industria.

A juicio del ejecutivo, parte del problema está en los incentivos internos, que estaban asociados fundamentalmente al volumen de producción y no a los costos. Fontaine relató que un gerente le dijo que era la primera vez que alguien le preguntaba por los costos, la rentabilidad o el margen de su área.

Caso de sobreproducción podría sumar nuevos responsables

El presidente del directorio también se refirió al caso de sobreproducción, en el que se detectó que la empresa infló artificialmente sus cifras de producción de 2024 y 2025. Fontaine advirtió que las toneladas falseadas podrían aumentar, ya que las auditorías externas estarán listas en diciembre, y que todavía podrían aparecer nuevos responsables.

“Aquí hubo un esfuerzo coordinado para efectivamente falsear las cifras de producción“, afirmó el ejecutivo, quien aclaró que la empresa solo puede realizar una investigación administrativa y que entregó todos los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría. A su juicio, detrás de estas prácticas había una “obsesión” por producir a cualquier costo, que “permeaba la organización completa”.

En su opinión, Fontaine sostuvo que haber permitido que Codelco se endeudara “fue un tremendo error“, porque eso le significó “invertir y gastar sin freno”. Además, descartó abrir la propiedad de la empresa en la bolsa. “Hoy los resultados son muy malos. No es un momento para pensar en emitir acciones en la bolsa“.

Finalmente, el ejecutivo pidió respetar el gobierno corporativo de la estatal y llamó a los parlamentarios a “poner paño frío” en el debate. “Nosotros estamos muy comprometidos con que Codelco recupere la posibilidad de su liderazgo y estamos, desde los trabajadores al directorio, jugados por eso”, puntualizó.