Kast anticipa que las bencinas subirán $40 este jueves, pero anuncia proyecto para limitar a $20 las alzas durante 90 días

El presidente José Antonio Kast anunció este lunes que el Gobierno presentará un proyecto de ley para limitar a un máximo de $20 por litro las alzas en los precios de los combustibles durante los próximos 90 días, tanto para las gasolinas como para el diésel.

Además, adelantó que este jueves el precio de los combustibles subirá $40 por litro, el mínimo permitido por la legislación vigente.

El mandatario realizó el anuncio tras la reunión del comité político en La Moneda, en la que, según dijo, la conversación se centró en las urgencias sociales, como el desempleo y el costo de la vida. “Entendemos que el tema del alza de las bencinas afecta directamente a todos los chilenos, a los comerciantes, a cada una de las familias, también a los transportistas”, afirmó.

Proyecto busca limitar las alzas durante 90 días

La iniciativa se tramitará con discusión inmediata y el Gobierno espera que sea despachada esta misma semana. “Eso es un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar una estabilidad para los transportistas, para cada una de las familias en Chile, y se garantiza que durante esos 90 días ningún alza va a superar los $20”, sostuvo Kast.

Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es que las eventuales alzas sean más graduales, para dar tiempo a que la situación internacional pueda estabilizarse. “La situación geopolítica internacional sigue siendo incierta, pero podría evolucionar favorablemente en los próximos meses”, señala el documento.

El Gobierno advirtió que Chile no puede aislarse del impacto de la guerra sobre los precios de los combustibles. Desde el período previo al conflicto, el precio internacional del diésel ha subido 80% y el de las gasolinas, 40%. Además, Chile importa el 50% del diésel que consume, por lo que los precios locales están necesariamente vinculados a los internacionales.

El costo fiscal del Mepco

Para contener esas alzas, el Gobierno ha utilizado el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que amortigua las variaciones de los precios internacionales a través del impuesto específico y, cuando no es suficiente, con aportes directos del Fisco.

Según informó el Ejecutivo, solo entre agosto y octubre el Mepco significó un impacto fiscal de $1,1 billones, de los cuales $860.000 millones correspondieron a la contención del precio del diésel.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, esa cifra equivale a casi todo el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Social. Solo esta semana, el impacto fiscal del mecanismo alcanza los US$80 millones.

En esos tres meses, el precio del diésel se mantuvo, en promedio, $280 por litro por debajo de su precio de paridad, es decir, del valor que tendría si reflejara completamente los precios internacionales. De esa diferencia, $110 corresponden a una menor recaudación del impuesto específico y $170 a subsidios directos financiados por el Fisco.

“Cada vez que se carga un litro de petróleo, de diésel, en el estanque de un camión, el Estado tiene que subsidiar $170”, indicó el mandatario.

El Gobierno también advirtió que mantener los precios internos alejados de los internacionales por períodos prolongados no solo tiene un elevado costo fiscal, sino que también distorsiona las decisiones de consumo e inversión, y desincentiva alternativas como la electromovilidad.

Kast agregó que estas medidas se complementarán con otras iniciativas que el Gobierno impulsará en las próximas semanas, como el Estatuto Pyme y la sala cuna universal. “Hoy día hay una urgencia social que el Gobierno aborda con responsabilidad, siempre cuidando los recursos de todos los chilenos”, puntualizó.