Exministro Gajardo afirma que hay “fundamento sólido” para acusar constitucionalmente al ministro Rabat

El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó su respaldo a los argumentos de la oposición frente a una acusación constitucional contra el actual titular de la cartera, Fernando Rabat, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

En conversación con T13, el exsecretario de Estado sostuvo que los antecedentes exhibidos para impulsar el líbelo acusatorio cuentan con fundamentos que permitirían avanzar con ello.

“Yo considero que los argumentos que nos presentaron en esa reunión son argumentos plausibles, hay fundamento sólido para acusar constitucionalmente al actual ministro de Justicia“, dijo.

Además, cuestionó el criterio utilizado por Rabat, que se distancie de las interpretaciones de los ministros que lo antecedieron durante los dos mandatos pasados y del espíritu propio de la legislación.

“Me parece que es muy evidente que el ministro Rabat, en el cambio de criterio, no solo hace un cambio de criterio con los ministros anteriores de dos gobiernos distintos, sino en razón del espíritu de la ley. Por eso yo creo que hay una infracción de ley“, afirmó.

Finalmente, Gajardo enfatizó que el ministro de Justicia debe actuar conforme a la voluntad declarada por el Poder Legislativo y no asumir atribuciones propias de un tribunal.

“El ministro no es un tribunal de justicia, el ministro tiene que ser fiel a la voluntad del Congreso Nacional“, cerró.