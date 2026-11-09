Gobierno realizará “activación digital” este miércoles destacando los “logros y avances” de los primeros 8 meses del Presidente Kast en el cargo

Una “activación digital” llevará a cabo este miércoles el gobierno del presidente José Antonio Kast. ¿El motivo? Destacar los “logros y avances” de los primeros 8 meses del Ejecutivo.
“Lo que se quiere hacer es una activación digital, dicen que va a ser algo como una cuenta pública, con balance ya sea en materia económica, de seguridad, migración, porque, y esto lo han dicho varias voces al interior del Palacio de La Moneda y el propio oficialismo, han tenido dificultad y no solamente por el caso (Fernando) Rabat de comunicar lo que este gobierno ha logrado”, explicó la periodista Colomba Eichholz en Dirección La Moneda de CNN Chile.
Eichholz hizo énfasis en que “hay una dificultad ahí de instalar un mensaje presidencial en este caso o del gobierno, entonces por eso el miércoles se va a querer hacer esto. No sabemos todavía más detalles”.
La activación tendrá un desempeño similar a lo realizado por el gobierno Lara los 6 meses de mandato de Kast, cuando se levantó una campaña denominada “hechos, no palabras”.
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