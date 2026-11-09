Cámara aprueba proyecto que modifica instalación de los SLEP y fija plazo máximo para su implementación hasta 2035

Esta tarde, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y en particular el proyecto que modifica la segunda fase de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El proyecto fue aprobado en general por 76 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones. Ahora, será despachado a ley.

En la discusión legislativa se mantuvo la notación para el debate en particular, a excepción de normas de quórum y de votaciones separadas que fueron solicitadas por la oposición, las cuales fueron visadas.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, tras la tramitación de la propuesta, sostuvo que “más que cumplir con un calendario, lo que podemos es generar las condiciones para que los traspasos se hagan de mejor manera. Si hay municipios que tienen buen desempeño y que quieren preservar sus establecimientos por más tiempo, entonces que puedan hacerlo”.

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa busca entregar mayor flexibilidad al proceso de implementación de la Nueva Educación Pública. Por ello, modifica el calendario de entrada previsto de los 12 SLEP que aún siguen pendientes, estableciendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2035.

Concretamente, la propuesta modifica la ley Nº 21.040, la cual comienza el sistema de educación pública, con el objetivo de ajustar el calendario de traspaso de los recintos educacionales desde los municipios a los SLEP.