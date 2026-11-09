Florence Pugh despide a Sebastián Lelio con emotivo mensaje: “Tengo el corazón roto, esta pérdida me ha dolido profundamente”

La actriz Florence Pugh dedicó a través de sus redes sociales un mensaje de despedida al fallecido director chileno Sebastián Lelio, con quien trabajó en el filme El prodigio (2022).
“He estado procesando esta noticia desde el día en que ocurrió; a mi cerebro le cuesta aceptar que este hombre increíble ya no está con nosotros. Sebastián Lelio, qué joya tan brillante y absoluta eras“, sostuvo.
Pugh recordó el momento en que conoció al realizador hace cinco años, durante el rodaje de la película de suspenso y misterio que protagonizó.
“Nos conocimos hace cinco años en El prodigio. Era tan impresionante; su trabajo ya había hecho tanto por las mujeres y era muy reconocido y elogiado por eso. Tengo el corazón roto. Era un hombre que estaba tan firmemente de nuestro lado. Se preocupaba profundamente por las mujeres, dedicó su trabajo a contar historias de mujeres y todas sus distintas dificultades y dolores”, expresó.
Asimismo, reveló la conexión que tenía con Lelio: la comida. “Nos enamoramos a través de la comida; teníamos mucho de qué hablar sobre el guion de El prodigio, pero lo que realmente nos permitió compartir un mismo latido fue el amor por la comida. (…) Me llevaba a cenas gastronómicas en Dublín para hablar del proyecto, pero terminábamos entusiasmados como niños con las elecciones del chef que nos traían a la mesa”, relató.
“Por eso no me pasa desapercibido que, justo antes de enterarme de su fallecimiento, había comprado un corte de carne especial y un vino tinto especial, casi como una preparación para su duelo. Lo cociné. Lo bebí. Y pensé y hablé de lo único y fascinante que era. Sonreí entre lágrimas mientras miraba mi plato porque sabía que él también habría sonreído al verlo”, añadió.
La actriz definió al chileno como una persona paciente, amable, un artista brillante y “un director cuyas acciones en su arte marcaban la diferencia“, manifestando que su partida le causó un profundo dolor.
“Esta pérdida me ha dolido profundamente en el corazón, y es un gran y doloroso recordatorio de que no estaremos aquí para siempre. Envío todo mi amor y un abrazo cálido y profundo a su familia y amigos. Lamento muchísimo su enorme pérdida. Sebastián, te quiero, querido amigo. Brindo por ti. Siempre”, cerró.
El cineasta falleció a los 52 años en su casa ubicada en la comuna de Las Condes por problemas de salud, según informó su familia a través de un comunicado.
Lelio fue despedido en la Cineteca Nacional de Chile y el Gobierno decretó dos días de duelo nacional por la pérdida del director, quien fue el único ganador chileno del Óscar por una película de habla no inglesa y se ha convertido en uno de los referentes del cine nacional.
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