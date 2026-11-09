Cerillos: Incendio afecta toma Nuevo Amanecer y amenaza con propagarse a más viviendas

Durante esta tarde, un incendio se registra en la toma “Nuevo Amanecer” en la comuna de Cerrillos, justamente en el día en que llevó a cabo un masivo desalojo en el lugar.

Según dijo T13, al menos seis casas se han visto afectadas por esta situación y la propagación del fuego amenaza con llegar a más viviendas.

Los trabajos de bomberos se han visto obstruidos por la geografía del lugar, considerando las calles estrechas que imposibilitan la entrada de un carro.

Las autoridades se encuentran investigando su origen y determinando si existió intencionalidad.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Desde TransporteInforma señalaron que la pista derecha de la Ruta 78 hacia Santiago se encuentra restringida, producto del voraz incendio. Además, se apuntó a que hay visibilidad reducida producto del humo.

Cabe recordar que esta mañana, personal policial junto a otras autoridades llevó a cabo la primera fase de desalojo de la toma, en la que existen cerca de 300 viviendas habitadas por más de 800 personas aproximadamente.