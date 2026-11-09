Trump reconoce que su política de deportaciones fue “demasiado dura” tras el revés en elecciones de medio mandato

(CNN)— El presidente Donald Trump ofreció su evaluación más amplia hasta la fecha sobre las históricas derrotas republicanas en una entrevista con “60 Minutes” emitida el domingo por la noche, en la que pareció invitar a los demócratas a trabajar juntos en el polémico tema de la inmigración.

Trump no asumió ninguna responsabilidad personal por la aplastante derrota, pese a sus niveles récord de impopularidad. Dijo que los candidatos republicanos no pudieron trasladar su popularidad a sus propias contiendas.

Y aunque reconoció que algunos aspectos de su gestión eran impopulares, dejó claro que no estaba dispuesto a adoptar una actitud conciliadora en la mayoría de los asuntos mientras los demócratas se preparan para obtener mayorías en el Congreso.

Las deportaciones fueron “demasiado duras”

Al evaluar por qué a los republicanos les fue tan mal en las elecciones intermedias de la semana pasada, Trump señaló a Irán y a una mala estrategia de comunicación como los principales culpables.

Pero también reconoció que la ofensiva de su administración contra la inmigración, que llevó al arresto y la deportación de miles de migrantes indocumentados, fue impopular y que, en su opinión, fue demasiado lejos.

“Fue demasiado dura. Creo que quizá sea demasiado dura”, dijo Trump, refiriéndose en particular a los inmigrantes que llevan diez años o más en el país sin haber cometido delitos graves.

Fue un reconocimiento sorprendente por parte del presidente de que un tema con el que hizo campaña en 2024 se ha vuelto políticamente tóxico en dos años. Entre bastidores, Trump ha expresado dudas sobre algunas de las tácticas que su administración ha empleado para detener a migrantes.

Aun así, no está claro si Trump está considerando algún cambio en su agenda migratoria, incluso después de admitir que era demasiado intransigente. Acaba de nombrar al arquitecto de esas políticas, Stephen Miller, como su nuevo secretario general de la Casa Blanca.

Preferiría ir al infierno antes que perdonar

La entrevista con Ross Douthat, de CBS, terminó con un revelador intercambio sobre si Trump podría perdonar alguna vez a quienes considera sus enemigos, incluso antes de su juicio final ante Dios. “Creo que eran personas muy malas, y me desagradan —puedo usar la palabra odio—; sí, odio a algunos de mis enemigos”, dijo Trump, antes de concluir: “Probablemente no pueda hacerlo ahora porque sí odio a algunos de mis enemigos, y siempre lo haré”.

La pregunta estuvo precedida por el relato de un momento ocurrido el año pasado durante el funeral del activista asesinado Charlie Kirk, donde su viuda, Erika, perdonó públicamente a su presunto asesino. Momentos después, Trump apareció en el escenario para declarar: “Odio a mis adversarios y no quiero lo mejor para ellos”.

Trump ha cultivado una larga lista de agravios, desde los demócratas y otros funcionarios que encabezaron investigaciones sobre él durante su primer mandato hasta políticos rivales que se han opuesto a su agenda.

Aunque en ocasiones ha expresado su deseo de conciliación —incluso la semana pasada, cuando dijo que quería trabajar con los demócratas que recientemente han ganado poder—, su postura habitual siempre ha sido replegarse en las injusticias que considera haber sufrido.

Una nota para Vance

Cuando el vicepresidente J. D. Vance escribió la semana pasada que la guerra con Irán era la culpable de las derrotas arrolladoras de los republicanos, Trump pareció apoyarlo en gran medida. Sin embargo, unos días después, matizó su respuesta. Ahora dice que le habría gustado que Vance hubiera mostrado más apoyo al conflicto, incluso al evaluar sus consecuencias políticas.

“Lo único que me habría gustado que hubiera dicho allí —si así lo sentía, y tendrían que preguntárselo a él— es: si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿lo haría? Saben, él forma parte de un proceso de toma de decisiones. Y mi respuesta es un sí rotundo”, dijo Trump.

Dijo que Vance había hablado con él de antemano sobre la publicación acerca de Irán, pero sugirió que no profundizaron en el contenido del extenso ensayo.

“Me preguntó: ‘¿Qué pienso?’. Le dije: ‘Escribe lo que sientas’”, dijo Trump al relatar la conversación que había mantenido previamente con Vance. “Por cierto, ¿qué vas a escribir?”.

Cubriéndose ante un sucesor

La publicación de Vance sobre Irán fue ampliamente interpretada en Washington como una forma de que el vicepresidente fijara una posición de cara a una posible candidatura a la presidencia. En la entrevista, Trump sugirió que Vance no recibiría automáticamente su respaldo si se presentara. En cambio, el presidente reflexionó que quizá se abstendría por completo de respaldar a alguien.

“Probablemente. No necesariamente”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre un posible respaldo, y más tarde añadió: “Tal vez sea mejor que no me involucre”.

Cuando se le preguntó quién más, aparte de Vance, estaría en su lista de posibles candidatos, Trump elogió al secretario de Estado Marco Rubio.

“Creo que Marco es excelente. Quiero decir, sin duda le encanta, y lo está haciendo muy bien. Está haciendo un trabajo fantástico. Son los nombres en los que piensa la gente, pero hay muchos otros, y preferiría no mencionarlos. Hay algunos senadores que son excelentes. Los conozco a todos. Me agradan mucho”, dijo Trump. A medida que entra en la recta final de su presidencia, Trump tendrá que lidiar con un Partido Republicano que, con el tiempo, intentará pasar página. En la entrevista, dijo que sigue creyendo que su respaldo tiene un peso significativo dentro del Partido Republicano.

“Creo que tendría un papel importante si lo hiciera, porque mi capacidad de respaldo ha sido muy fuerte”.

Preguntas sobre la corrupción

La parte más combativa de la entrevista se produjo cuando Douthat presionó a Trump sobre los amplios intereses empresariales de su familia, incluidos los relacionados con las criptomonedas, que han suscitado acusaciones de corrupción por parte de los demócratas. Trump dijo en la entrevista que uno de sus hijos, a quien calificó de “tipo muy íntegro y bueno”, es quien administra su dinero y que la mayor parte está “en manos de las firmas más grandes de Wall Street para que la inviertan”.

El presidente ha obtenido más de US$ 1.000 millones de diversos negocios de criptomonedas que él y sus hijos pusieron en marcha poco antes de que asumiera el cargo el año pasado.

Una firma de inversión vinculada a los Emiratos Árabes Unidos adquirió casi la mitad de la empresa de criptomonedas de la familia Trump antes de la segunda investidura de Trump.

El presidente restó importancia a las preocupaciones de que algunos países estén tratando de comprar influencia en la Casa Blanca, afirmando que “todos los presidentes tienen un problema” con entidades externas que buscan ganarse el favor del presidente. E insistió en que no desempeñaba ningún papel en los negocios lucrativos de su familia, a pesar de no haberse desprendido por completo de sus activos.

“¿Cómo te desprendes del efectivo? Así que recibí muchas críticas porque creo que negociaron unas 50.000 acciones, porque eso es lo que hacen. Todo se genera por computadora. No tengo ni idea de qué demonios están comprando”, dijo.