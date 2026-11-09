María Becerra estrena “Tú Sin Yo” y alista show en Chile: “La misma piel, otros instintos”

La artista argentina María Becerra inició una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Tú Sin Yo”, canción que marca el punto de partida de su próximo proyecto discográfico denominado LURE. Tras el éxito de su anterior álbum QUIMERA, la cantante buscará explorar sonidos ligados al R&B, consolidando un año que coronará con su esperado regreso a nuestro país el próximo 1 de diciembre en el Santander Arena.

El proceso creativo de este ciclo comenzó a revelarse a mediados de octubre, cimentado en una clara intención de reinvención artística. “La misma piel. Otros instintos”, declaró María Becerra, cantautora argentina, al presentar las primeras luces de este nuevo universo sonoro ante sus seguidores. Días más tarde, y profundizando en la fuerte carga emocional de esta etapa, la compositora e intérprete aseguró que “hay ausencias que hacen demasiado ruido”, frase que antecedió la publicación oficial del primer adelanto vocal de la obra.

La evolución sonora de la artista se sustenta en el amplio alcance logrado durante los últimos meses en la escena urbana internacional. Actualmente, Becerra registra más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, posicionándose como la figura femenina de su país con mayor audiencia en dicha plataforma. Este sólido respaldo del público le permitió agotar dos conciertos consecutivos en el Estadio River Plate y ocho funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de recibir tres galardones en la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música.

En medio de esta masiva consolidación, la artista se reencontrará con sus fanáticos chilenos en el marco de la etapa sudamericana del QUIMERA 360° TOUR. La presentación en la capital, que promete reunir música, narrativa teatral y una producción audiovisual inmersiva, está agendada para el primer día de diciembre en el Santander Arena, recinto que albergará la experiencia escénica plasmada en su último disco a través de sus cuatro alter egos: Maite, Jojo, Shanina y Gladys.

Previo a su aterrizaje en territorio nacional y como muestra de su presencia en diversos espacios de la sociedad, la voz detrás de “Tú Sin Yo” será la encargada de liderar el cierre de la 35.ª Marcha del Orgullo de Argentina, evento masivo de carácter gratuito que se desarrollará en Buenos Aires. De esta forma, la intérprete reafirma su compromiso con la comunidad LGBTQ+, cerrando un ciclo de estadios llenos para abrir la puerta a una nueva era donde convergen la experiencia acumulada y la libertad creativa.