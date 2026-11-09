Cámara aprueba en general la Ley de Presupuestos 2027 tras tensa discusión

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes en general el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, en una sesión marcada por la tensión entre parlamentarios y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Con 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención (correspondiente al diputado Jaime Mulet), el proyecto de ley avanzará para continuar este martes 10 de noviembre con la votación de las partidas.

En la sesión, Quiroz defendió el presupuesto asignado por el Gobierno para el próximo año y apuntó contra la oposición dadas las múltiples indicaciones que se han ingresado al proyecto de ley.

“Quisiera invitarlos también a trabajar más colaborativamente. Hasta la fecha, hemos recibido 6.000 indicaciones; 6.000 indicaciones sumando la Comisión Mixta y las que han ingresado en esta Cámara”, reveló.

En esa línea, aseguró que “las vamos a atender todas, pero llamo a que procuremos tener una conversación y un debate que permita pasar más allá de la cosa chica y de la falta de educación que a veces caracteriza a algunos debates”.

✅ APROBADO | La Cámara aprueba en general el proyecto de ley de #Presupuesto2027. Mañana continúa la votación de las partidas, desde las 14:00 horas. 📌 A las 18:30 se inicia la sesión especial por el ajuste de los plazos de instalación de los SLEP. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 9, 2026

Oficialismo celebra aprobación y oposición arremete contra Quiroz

Tras la aprobación de la iniciativa, el diputado Daniel Manouchehri (PS) arremetió contra el titular de Hacienda.

“Hemos visto la aprobación de un presupuesto encabezado por un ministro mediocre y empobrecedor, que tiene hoy en día el desempleo más alto en los últimos cinco años, un crecimiento económico del 0,2%, un nivel de inflación del doble de lo que recibió este Gobierno: un país más caro, más pobre y sin crecimiento”, criticó.

En esa línea, afirmó que la propuesta presupuestaria del Ejecutivo no soluciona el complejo panorama económico que enfrenta el país. “Al contrario, es un presupuesto que le rebaja los recursos a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, que le quita los computadores a 96.000 niños, que reduce la cantidad de fiscales en nuestro país; el mismo Fiscal Nacional señaló que este presupuesto favorecía la impunidad”, puntualizó.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Agustín Romero (REP), celebró que “el presupuesto de la Nación avanza a paso firme para concretar los anhelos que hoy día tienen los chilenos. Necesitamos un presupuesto que sea financiable, que sea ejecutable y que llegue a cada una de las familias chilenas con la verdad; no sacamos nada con tener un presupuesto que anuncie muchas cosas“.

“Por lo tanto, estamos conformes con la forma en que se ha estructurado este presupuesto y vemos también la posibilidad de seguir avanzando en esta etapa en la Cámara de Diputados, naturalmente con las dificultades a las que la oposición nos ha acostumbrado en este último tiempo con estos famosos tsunamis de indicaciones. Los vamos a enfrentar, vamos a pasar este tsunami y les vamos a ganar, pero les vamos a ganar por el bien de Chile”, aseguró.