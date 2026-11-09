Ferias libres advierten caída del 60% en sus ventas por complejo escenario económico de las familias

La Confederación Nacional de Ferias Libres (ASOF) manifestó su preocupación por el complejo escenario que atraviesa el sector, marcado por cambios en los hábitos de consumo de las familias y una menor demanda de productos frescos.

Según informó The Clinic, las ventas relacionadas con el sector han caído en un 60%, y uno de los principales factores detrás de esta situación es el complejo escenario económico que enfrenta el país.

“Tenemos más de un millón de compatriotas hoy día cesantes, entonces el poder adquisitivo es mucho menor (…) Claramente estamos en una recesión. Entonces, se privilegia llenar la guatita. Y cuando digo llenar la guatita, no es alimentarse saludablemente. Entonces comidas como el arroz con huevo, el arroz con bieneza es lo que se empieza a privilegiar”, dijo la presidenta de la ASOF, Paola Morales, al citado medio.

Otro de los factores que comentó la líder de la agrupación es el fenómeno de El Niño y sus consecuencias en la agricultura. Esto se ha expresado luego de las intensas lluvias que han azotado a la zona centro-sur del país, dejando graves afectaciones a los cultivos.

Tras esta situación, acompañada de las cifras del desempleo, las familias enfrentan mayores gastos y reducen sus gastos.

Quien también coincide con este relato es el vicepresidente de la organización, Froilan Flores, quien apuntó a que “ha aumentado la cesantía. Además, un sueldo de $500-$600 mil no les alcanza para poder comprar alimentación saludable, fruta y verdura. Entonces, ¿qué está comprando hoy día la gente? Está comprando un kilo de arroz”.