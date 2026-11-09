Hasta $1,6 millones para mejorar tu vivienda: Revisa cómo postular al beneficio Tu Casa a Tu Pinta 2.0 del Minvu

Este lunes, comenzó el proceso de postulación a “Tu Casa a Tu Pinta 2.0“, beneficio que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que entrega una tarjeta para financiar la compra de materiales destinados al mejoramiento de sus hogares.

Esta convocatoria contempla 20 mil cupos a nivel nacional y, como novedad, permitirá postular por primera vez a quienes vivan en departamentos, además de casas.

El aporte se entrega mediante una gift card que puede utilizarse en ferreterías y comercios que mantengan un convenio con el Serviu de cada región. El financiamiento está destinado exclusivamente a la adquisición de materiales, por lo que no cubre gastos de mano de obra u otros.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el miércoles 9 de diciembre y los resultados se conocerán durante febrero de 2027.

¿Qué arreglos incluye y cuál es el monto disponible?

Los postulantes pueden elegir entre las siguientes alternativas, de acuerdo a las características de su hogar:

Reparación de techumbres : 25 UF ($1.031.000 aprox.). Disponible solo para casas.

: 25 UF ($1.031.000 aprox.). Disponible solo para casas. Reparación de baños : 15 UF ($619.000 mil aprox.). Para casas y departamentos.

: 15 UF ($619.000 mil aprox.). Para casas y departamentos. Cierres perimetrales : hasta 40 UF ($1.650.000 aprox.). Disponible solo para casas.

: hasta 40 UF ($1.650.000 aprox.). Disponible solo para casas. Mejoramiento de pisos: 15 UF ($619.000 aprox.). Para casas y departamentos.

¿Cuáles son los requisitos?

Las condiciones para postular a esta ayuda estatal son:

Ser propietario o propietaria de una vivienda y tener más de 18 años.

Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en caso de personas extranjeras.

Pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario de una única vivienda.

Contar con el Registro Social de Hogares aplicado en la vivienda de su propiedad.

No haber recibido subsidios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27 o DS 255) del Minvu durante los últimos diez años.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos un mes de antigüedad, abierta en BancoEstado, Caja Los Andes, Scotiabank o Coopeuch.

Contar con ClaveÚnica activa.

Además, se exige un ahorro mínimo según el tipo de reparación:

1 UF : Para obras de techumbre, baño y piso.

: Para obras de techumbre, baño y piso. 2 UF: Para trabajos de cierres perimetrales.

El ahorro debe estar depositado en la cuenta correspondiente hasta el 9 de diciembre a las 14:00 horas.

Para postular, puedes presionar acá.