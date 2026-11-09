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Hasta $1,6 millones para mejorar tu vivienda: Revisa cómo postular al beneficio Tu Casa a Tu Pinta 2.0 del Minvu

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Hasta $1,6 millones para mejorar tu vivienda: Revisa cómo postular al beneficio Tu Casa a Tu Pinta 2.0 del Minvu

Este lunes, comenzó el proceso de postulación a “Tu Casa a Tu Pinta 2.0“, beneficio que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que entrega una tarjeta para financiar la compra de materiales destinados al mejoramiento de sus hogares.

Esta convocatoria contempla 20 mil cupos a nivel nacional y, como novedad, permitirá postular por primera vez a quienes vivan en departamentos, además de casas.

El aporte se entrega mediante una gift card que puede utilizarse en ferreterías y comercios que mantengan un convenio con el Serviu de cada región. El financiamiento está destinado exclusivamente a la adquisición de materiales, por lo que no cubre gastos de mano de obra u otros.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el miércoles 9 de diciembre y los resultados se conocerán durante febrero de 2027.

¿Qué arreglos incluye y cuál es el monto disponible?

Los postulantes pueden elegir entre las siguientes alternativas, de acuerdo a las características de su hogar:

  • Reparación de techumbres: 25 UF ($1.031.000 aprox.). Disponible solo para casas.
  • Reparación de baños: 15 UF ($619.000 mil aprox.). Para casas y departamentos.
  • Cierres perimetrales: hasta 40 UF ($1.650.000 aprox.). Disponible solo para casas.
  • Mejoramiento de pisos: 15 UF ($619.000 aprox.). Para casas y departamentos.

¿Cuáles son los requisitos?

Las condiciones para postular a esta ayuda estatal son:

  • Ser propietario o propietaria de una vivienda y tener más de 18 años.
  • Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en caso de personas extranjeras.
  • Pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
  • Ser propietario de una única vivienda.
  • Contar con el Registro Social de Hogares aplicado en la vivienda de su propiedad.
  • No haber recibido subsidios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27 o DS 255) del Minvu durante los últimos diez años.
  • Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos un mes de antigüedad, abierta en BancoEstado, Caja Los Andes, Scotiabank o Coopeuch.
  • Contar con ClaveÚnica activa.

Además, se exige un ahorro mínimo según el tipo de reparación:

  • 1 UF: Para obras de techumbre, baño y piso.
  • 2 UF: Para trabajos de cierres perimetrales.

El ahorro debe estar depositado en la cuenta correspondiente hasta el 9 de diciembre a las 14:00 horas.

Para postular, puedes presionar acá.

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