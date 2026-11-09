Minera canadiense acelera exploración en Atacama: sumará una cuarta máquina de perforación en proyecto de más de US$ 1.200 millones

La minera canadiense Tintina Mines informó este lunes los primeros resultados de su campaña de sondajes de 2026 en el proyecto de cobre y oro Dos Amigos, ubicado en la Región de Atacama. Según la compañía, el primer pozo del año interceptó 460 metros de mineralización con una ley promedio de 0,50% de cobre equivalente.

El cobre equivalente es una medida que suma el contenido de cobre y el de oro, convertido a su equivalente en cobre según los precios de ambos metales. En este caso, el sondaje registró una ley de 0,31% de cobre y 0,24 gramos de oro por tonelada, desde los 200 metros de profundidad hasta el final del pozo, a los 660 metros. El mejor tramo alcanzó 98 metros con una ley de 0,63% de cobre equivalente.

Tintina busca elevar la certeza de los recursos minerales

Según Tintina, los resultados confirman la continuidad de la mineralización en zonas cuyos recursos están clasificados como “inferidos”, es decir, los de menor certeza geológica. Además, en la base del rajo proyectado, el sondaje encontró leyes moderadas en un sector que antes se consideraba de baja ley.

“Reducir el riesgo de los recursos minerales existentes es nuestra principal prioridad, y este sondaje respalda la continuidad de la mineralización en áreas actualmente clasificadas como inferidas”, afirmó el gerente general de Tintina Mines, Claude Dufresne.

La compañía agregó que actualmente opera tres máquinas de perforación las 24 horas del día y que pronto sumará una cuarta. El programa contempla unos 40.000 metros de sondajes hasta el segundo trimestre de 2027, con el objetivo de convertir los recursos inferidos en indicados, un paso necesario para avanzar hacia un estudio de factibilidad. La empresa espera presentar una nueva estimación de recursos en el segundo semestre de 2027.

Dos Amigos contempla una inversión inicial de US$ 1.283 millones

Dos Amigos, conocido anteriormente como Domeyko Sulfuros, se ubica junto a la Ruta 5, a 53 kilómetros de Vallenar. Según la evaluación económica preliminar que la compañía publicó en febrero, el proyecto requeriría una inversión inicial de US$ 1.283 millones y tendría una vida útil de 26 años, con una capacidad de procesamiento de 35.000 toneladas diarias.

En ese período, la mina produciría en total 945.000 toneladas de cobre y 1,5 millones de onzas de oro. El estudio, elaborado por SRK Consulting, estimó un valor presente neto del proyecto de US$ 328 millones después de impuestos, con precios de US$ 4,30 la libra de cobre y US$ 2.500 la onza de oro, muy por debajo de los valores actuales de ambos metales.

El proyecto contempla el uso de agua de mar sin desalar, que se transportaría a través de una tubería de 63 kilómetros, y energía 100% renovable, con apoyo de sistemas de almacenamiento en baterías. Su producción se exportaría por el puerto Las Losas, en Huasco.

Sumitomo y G Mining Group adquirieron el 25% de Tintina

En agosto, un vehículo de inversión formado en partes iguales por la japonesa Sumitomo y la canadiense G Mining Group adquirió el 25% de Tintina Mines por unos US$ 34 millones, en el marco de una colocación privada de unos US$ 64 millones. Con esos recursos, la compañía consolidó el 100% de Dos Amigos, del que antes controlaba el 74%, y financiará su desarrollo hasta la decisión final de inversión.

Tintina opera en Chile a través de su filial Andean Belt Resources y forma parte de las llamadas mineras junior, empresas de menor tamaño dedicadas a la exploración y al desarrollo de nuevos yacimientos.