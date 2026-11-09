Minvu y Teletón presentan proyecto para recuperar histórica Casona Huérfanos en barrio Yungay y convertirla en casa de acogida

Esta jornada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, junto al presidente del directorio de Teletón, Guillermo Tagle, y el animador y confundador de la institución, Mario Kreutzberger, encabezaron la firma de un convenio de colaboración que busca mejorar las condiciones de habitabilidad y promover la accesibilidad para los pacientes de la fundación y sus familias.

Esta alianza tiene como objetivo el acceso a las soluciones habitacionales de acuerdo a las necesidades de los pacientes, que las viviendas sean más accesibles y adaptables, disponibilidad de terrenos para proyectos de Teleteón, atención prioritaria a familias en vulnerabilidad y capacitación y asistencia técnica.

Además, durante el punto de prensa se dio a conocer el proyecto de renovación de la Casona Huérfanos de la Teletón, ubicada en el barrio Yungay, la cual funcionaba como centro de atención de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, institución precursora de Teletón.

En esa línea, el confundador de Teletón, Mario Kreutzberger, valoró la iniciativa y el trabajo que ha desarrollado la entidad durante casi cinco décadas en el país.

“En estos 48 años hemos logrado cambiar profundamente la forma en que Chile mira la discapacidad. Hemos puesto este tema en el mapa, promoviendo la inclusión y demostrando que las personas con discapacidad necesitan oportunidades para desarrollarse, trabajar y participar plenamente en la sociedad. Por eso, iniciativas como la recuperación de la Casona Huérfanos son tan importantes, porque nos permiten seguir avanzando y proyectando ese compromiso hacia el futuro“, planteó.

¿Cómo será el proyecto?

El proyecto contempla la rehabilitación de la casona original para convertirla en una casa de acogida de 1.041 m², que considera 15 habitaciones con baño privado, espacios comunes para descanso, alimentación y convivencia familiar.

El espacio albergará un centro de extensión de 768 m², con salas, patio de exposición y cafetería, tanto para el encuentro de expacientes de Teletón como para servir de espacio cultural y comunitario vinculado a la historia y al propósito social de Teletón.

Una vez finalizadas las obras, serán destinadas a pacientes de Teletón y sus familias que requieran un lugar adecuado donde alojarse durante estadías prolongadas en Santiago.