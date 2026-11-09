Encuentran sin vida a padre e hija que habían caído desde cascada en La Araucanía

Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de un padre y su hija, quienes eran buscados tras caer desde una cascada en Cunco, en la Región de La Araucanía.

El hecho se produjo durante este domingo en la Garganta del Brujo, en Curacalco, cuando la niña se habría acercado a uno de los cauces de agua y se habría precipitado.

Su padre se habría acercado para salvarla, pero también habría caído por la cascada de cerca de 25 metros.

Tras ello, se desplegaron equipos especializados de Bomberos y Carabineros para poder encontrar a los dos. Durante esta jornada se informó que ambos fueron encontrados sin vida.

El alcalde de Cunco, Cristian Moraga, señaló a 24 Horas: “Efectivamente, esta búsqueda tiene un desenlace realmente lamentable, donde nos informan del fallecimiento de estas dos personas”.

“Se confirma el hallazgo de los dos cuerpos (…) No tengo mayores detalles, pero sí se encontró al padre y a la niña juntos”, dijo.