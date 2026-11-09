Francia apunta a Irán como el autor de los ataques a los frigoríficos de la distribución

(EFE)- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló este lunes al régimen iraní como autor de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado mes de octubre y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables.

“La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán”, dijo Barrot, en declaraciones a la prensa durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.

Barrot subrayó que “es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses”.

¿Qué ocurrió con los congeladores en Francia?

El incidente al que hace referencia el ministro ocurrió entre el 11 y 12 de octubre pasado, cuando un ciberataque masivo tomó el control de los sistemas informáticos que regulan la temperatura de los refrigeradores y congeladores en cientos de supermercados franceses.

Los atacantes lograron apagar los equipos o forzarlos a calentarse hasta alcanzar los 50 °C, lo que provocó el sobrecalentamiento de las máquinas, principios de incendio y la ruptura total de la cadena de frío.

Como consecuencia del sabotaje, las cadenas de distribución se vieron obligadas a desechar toneladas de alimentos perecibles, generando pérdidas estimadas en más de 10 millones de euros. Incluso tres bancos de sangre del Establecimiento Francés de Sangre (EFS) fueron blanco de la ofensiva, aunque la intrusión logró ser contenida antes de que el plasma sufriera daños.

Según las investigaciones técnicas, los hackers explotaron una vulnerabilidad en controladores de refrigeración conectados a internet que utilizaban credenciales de acceso por defecto muy fáciles de vulnerar. El pasado 2 de noviembre, una oleada similar de ataques se replicó en supermercados de otros diez países europeos, incluyendo España, Alemania, Italia y Bélgica.