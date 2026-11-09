Acciones de Nvidia caen cerca de 5% tras la investigación a Jensen Huang por su relación con una presunta espía china

Las acciones de Nvidia caían cerca de 5% este lunes, luego de que la junta directiva de la compañía anunciara una investigación sobre la relación de su CEO, Jensen Huang, con una mujer que, según la inteligencia estadounidense, podría estar trabajando para China.

Pasado el mediodía en Wall Street, el papel del fabricante de chips retrocedía 3,75%, hasta los US$ 179,64, en contraste con el alza generalizada del sector tecnológico. El Nasdaq Composite avanzaba 2,74% y el S&P 500 2,20%, mientras que otras empresas de semiconductores, como AMD, Micron e Intel, subían 12,05%, 7,18% y 4,57%, respectivamente.

Nvidia abre investigación sobre la relación de Jensen Huang

La investigación fue anunciada el domingo 8 de noviembre. Según la junta, la revisión estará a cargo de un comité de directores independientes, con asesoría legal externa, que analizará toda la información disponible.

La compañía afirmó que no tiene motivos para creer que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, y expresó su confianza en Huang y su equipo directivo. El ejecutivo seguirá al frente de la empresa mientras dure el proceso.

Ese mismo día, Huang reconoció la relación en un mensaje a los empleados de la compañía. “Fui infiel a mi esposa. Mis actos le hicieron daño a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, escribió el ejecutivo, quien se disculpó con su familia y su equipo, y se comprometió a colaborar con la revisión independiente.

¿Quién es Alice Huang y qué relación tiene con Nvidia?

El caso fue revelado a fines de octubre por The New York Times, que informó que agencias de inteligencia de Estados Unidos habían detectado una relación cercana entre Huang y Alice Huang, también conocida como Huang Le, una ciudadana china sin parentesco con el ejecutivo. Según el medio, la mujer habría sido reclutada por Beijing para recopilar información sobre el CEO y la tecnología de Nvidia.

Alice Huang es directora ejecutiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que se convirtió en uno de los mayores compradores de Nvidia, con adquisiciones de chips por unos US$ 4.800 millones desde junio de 2024.

Según la prensa estadounidense, el Departamento de Comercio investigaba si la compañía ayudaba a China a eludir las restricciones a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial.

No existen cargos formales en contra de Alice Huang y la mujer no se ha referido públicamente a las acusaciones. La Embajada de China en Washington, por su parte, rechazó cualquier acusación de espionaje.

El caso pone en el centro la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China

El caso tiene especial sensibilidad por el lugar que ocupa Nvidia en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China. Los chips de la compañía son la base del desarrollo de la inteligencia artificial, y Washington ha impuesto restricciones a la venta de sus procesadores más avanzados al país asiático, por considerarlos un asunto de seguridad nacional.

El presidente Donald Trump fue informado el año pasado de los hallazgos de inteligencia, pero no tomó medidas. Consultado sobre el caso, el mandatario defendió al ejecutivo y afirmó que no ha escuchado que haya hecho algo malo. “Es un hombre honorable”, sostuvo Trump, quien agregó que Huang no debería renunciar.

En el Congreso, en cambio, el caso generó preocupación. La senadora demócrata Elizabeth Warren exigió respuestas a Huang y a la junta de Nvidia, mientras que los representantes republicanos John Moolenaar, Brian Mast y Rick Crawford pidieron que el ejecutivo comparezca el 18 de noviembre.

En Wall Street, los analistas apuntan al llamado riesgo de “persona clave”, es decir, la alta dependencia de una empresa respecto de un ejecutivo en particular. Huang fundó Nvidia en 1993 y la ha dirigido desde entonces, y es considerado el principal artífice de su transformación en la compañía que lidera el desarrollo de chips para la inteligencia artificial.

La caída de este lunes se suma a una semana compleja para Nvidia, cuyas acciones se desplomaron el jueves en medio de una venta masiva de papeles tecnológicos, por las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y el temor a nuevas restricciones a los centros de datos tras el triunfo demócrata en el Congreso.