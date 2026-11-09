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GAM hará homenaje a Zalo Reyes: Regalarán ramitos de violeta este 9 de noviembre

Por Valentina Sánchez Cárdenas
GAM hará homenaje a Zalo Reyes: Regalarán ramitos de violeta este 9 de noviembre/Agencia Uno

“¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era?
¿Quién te mandaba flores en primavera?
Con amor las recibías
Como siempre, sin tarjeta
Te mandaba a ti un ramito de violetas”.

Como cada 9 de noviembre, se recuerda la icónica canción Ramito de Violetas, sobre una mujer que recibía flores de un admirador secreto, del cantante Zalo Reyes, fallecido en agosto de 2022.

Este año, el GAM realizará un homenaje: “Inspirados en esta tradición y en el legado musical de Zalo Reyes, queremos transformar esa historia en una experiencia colectiva que nos invite a regalar, sorprender y compartir”.

“Este año, el admirador secreto seremos todos. En GAM celebraremos la vida, obra y trayectoria de Zalo Reyes con una intervención inspirada en su emblemática canción Un ramito de violetas, invitando al público a compartir un gesto de cariño a través de flores y música”, señalaron.

La actividad se realizará en el patio central del GAM, donde se instalará un puesto de flores moradas.

Quienes asistan al lugar “podrán recibir un ramito de violetas y llevarse un pequeño gesto de cariño, acompañado de la música que inspira este encuentro”.

Zalo Reyes/GAM

Zalo Reyes/GAM

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