Diputado Díaz (DC) y Caso Rabat: “El ministro echa por la borda las promesas del presidente Kast de combatir la delincuencia”

Hay tensión en la agenda legislativa en medio del Caso Rabat. Luego de la rebaja de condenas firmada por el titular de Justicia, Fernando Rabat a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad y otros por delitos de drogas.

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, afirmó que “la situación cada vez se agrava más, en la medida que se conocen nuevos antecedentes respecto de la forma en que el ministro ha enfrentado este proceso”.

La gravedad “pasó todo límite”, porque además de disminuir penas a condenados por delitos sexuales, “ahora se conoce otra arista que incluso puede ser más grave, porque atenta contra una de las principales promesas de campaña del presidente, que dice relación con personas que están condenadas por la ley 20.000, por narcotráfico, y que están vinculadas a crimen organizado internacional como el Tren del Coro o el Tren de Aragua, y eso hace que la situación se agrave aún más, porque no puede ser que exista mano dura en el discurso y mano blanda en la firma”.

En esa línea, el parlamentario planteó que se justifica la acusación constitucional que anunció la oposición hace pocas semanas.

“La bancada de los diputados y diputadas de la Democracia Cristiana va a aprobar esta acusación constitucional y la va a acompañar, porque entiende que esto es de la más absoluta gravedad, porque habla también un poco de la responsabilidad política que tiene que tener el ministro”, afirmó.

Díaz aseveró que “hoy día la condición y la calidad del ministro dependen solamente de la voluntad del presidente”.

A su juicio, hay un riesgo político y de sensatez: “Hoy día tenemos un ministro (Rabat) que no entiende con claridad el tipo de beneficios carcelarios que está haciendo. El ministro lo que está haciendo es que, a través de una firma, está echando por la borda todas las promesas del presidente de la República de combatir la delincuencia”.

“En mi región, una región extrema, Arica y Parinacota, impulsó todo un plan que se llamaba Escudo Fronterizo, para incluso construir una zanja e impedir que migrantes o extranjeros irregulares sigan cometiendo delitos en Chile e ingresen al país. Pero, tres doritos después, el ministro Rabat lo que hace precisamente es liberar a condenados que están por narcotráfico vinculados a crímenes organizados. Entonces, ¿cómo se explica eso? No tiene explicación“, profundizó.