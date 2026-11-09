Ministro Mas: “Como Gobierno hemos hipotecado capital político y hoy día son los empresarios los que tienen que echar a andar sus grúas”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a la compleja situación económica que atraviesa el país, en medio del alza sostenida del IPC y del bajo repunte del crecimiento durante 2026.

En conversación con Radio Pauta, Mas sostuvo que “nosotros como Gobierno hemos instalado los cambios estructurales; nos hemos jugado, incluso hipotecando capital político, y hoy día son los empresarios los que tienen que empezar a echar a andar sus grúas”.

Posteriormente, se le preguntó por qué creía que no lo están haciendo, ante lo cual sostuvo que “porque después de 12 años, cuando el país no crece y de múltiples cambios, se instaló la desconfianza, de decir: ‘Oye, pero ¿será que podemos partir o que no podemos partir?'”.

“Lo que hemos trabajado nosotros, y hemos conversado con mucha, mucha gente, es contarles en qué estamos. Yo creo que se entiende en lo que estamos”, añadió.

Del mismo modo, apuntó que “cuando me ha tocado estar en el extranjero, el mundo entiende qué está haciendo Chile, hacia dónde está virando. Pero necesitamos que esa confianza se convierta en obras, en inversión y en empleo”.

“Esa es la ruta que es un poquito más larga. Si en marzo de este año una pyme hubiera decidido partir, probablemente recién hoy día estaría contratando. La economía cuesta echarla a andar”, sentenció el ministro Mas.