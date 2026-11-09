Inician desalojo de la toma “Nuevo Amanecer” en Cerrillos: Poco más de 800 personas deberán dejar el terreno

Este lunes se está llevando a cabo un desalojo del asentamiento América Indígena en la toma “Nuevo Amanecer” en la comuna de Cerrillos (Región Metropolitana).

En el operativo, que es realizado por el municipio en conjunto con Carabineros, se desalojará a al menos 817 personas, quienes fueron notificadas de la situación previamente.

El terreno a desalojar contempla cerca de tres hectáreas, de un total de 20 que tiene el paño con viviendas construidas de manera irregular.

Se trata de alrededor de 300 hogares, habitados en su mayoría por ciudadanos extranjeros.

En el lugar está presente personal de Control de Orden Público (COP), brigadas caninas y de la Municipalidad. Estos últimos se encuentran realizando un catastro de las personas que serán sacadas del asentamiento.

El desalojo corresponde a órdenes judiciales y también debido a que en el terreno se realizarán obras para la expansión de la Ruta 78.