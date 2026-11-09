La Araucanía: Continúa búsqueda de padre e hija que cayeron desde cascada en Cunco

Continúa la búsqueda de un padre y su hija que habrían caído desde una cascada en Cunco, en la Región de La Araucanía.

El hecho se produjo durante este domingo en la Garganta del Brujo, en Curacalco, cuando la niña se habría acercado a uno de los cauces de agua y se habría precipitado.

Su padre se habría acercado para salvarla, pero también habría caído por la cascada de cerca de 25 metros.

Tras ello, se desplegaron equipos especializados de Bomberos y Carabineros para poder encontrar a los dos.

Se trabaja con el apoyo del Grupo de Rescate Subacuático Gersa de Bomberos de Temuco y de voluntarios de la Primera Compañía de Rescate Agreste.

Los trabajos de búsqueda fueron suspendidos por la noche y serán retomados durante la mañana de este lunes.