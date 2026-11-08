Cadem: Desaprobación de Kast alcanza el 68% y un 43% la atribuye a la rebaja de penas

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló que un 29% de los encuestados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, lo que representa un alza de tres punto respecto de la medición anterior. En tanto, un 68% desaprueba su administración.
Respecto de las razones de desaprobación del mandatario, un 43% la atribuye a la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales, mientras que un 42% la vincula con la caída del crecimiento y el aumento del desempleo.
En cuanto a la gira del Presidente por Europa, 86% supo o escuchó hablar de este viaje y entre ellos, 52% lo evalúa mal y 40% bien, siendo la única de sus seis giras presidenciales en que la evaluación negativa supera a la positiva.
📉 #Cadem En la primera semana de noviembre, 29% (+3pts) aprueba la gestión del Presidente Kast y 68% (-1pt) lo desaprueba.
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— Cadem_cl (@Cadem_cl) November 8, 2026
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