“Un déficit que es del orden de 21 mil millones de pesos al año”: Rector de la UC alerta sobre profunda crisis financiera por gratuidad

El sistema de educación superior chileno enfrenta una encrucijada crítica debido a las falencias estructurales de su modelo de financiamiento y a un inminente cambio demográfico. Así lo expuso el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9), Juan Carlos de la Llera, quien detalló el duro impacto económico que ha significado la política de gratuidad para las arcas de los planteles de excelencia en el país.

Durante su participación en el espacio televisivo conducido por Paula Escobar, la máxima autoridad académica sinceró las abultadas cifras de la crisis institucional. “Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Católica tenemos hoy día, a raíz de la gratuidad, de que no se cubren los costos de las carreras, un déficit que es del orden de 21 mil millones de pesos al año“, reveló de la Llera, transparentando la magnitud de la brecha entre el arancel regulado y el costo real de educar.

El rector argumentó que, si bien la medida estatal permitió diversificar la admisión y entregar oportunidades inéditas a miles de jóvenes, en su diseño actual representa una carga que asfixia a los recintos universitarios. “Es una política muy cara, que lo único que hizo fue trasladar recursos que provenían de las familias a recursos que pone el Estado. Las universidades no vimos ninguna mejora por el efecto de la gratuidad, al revés, una merma”, explicó el presidente del G9.

A este complejo escenario económico se suma una amenaza existencial evidenciada en los recientes resultados de la Encuesta Bicentenario: el drástico desplome de la natalidad en Chile. De la Llera proyectó que hacia el año 2050 la cantidad de alumnos universitarios caerá a la mitad, obligando a una reestructuración ineludible de las instituciones. “Va a haber que ajustar el sistema, no cabe ninguna duda, es una preocupación grande”, subrayó la autoridad, instando a diseñar una estrategia de largo plazo. Para ahondar en las ramificaciones sociales y económicas de este fenómeno demográfico nacional, se puede revisar el contexto publicado recientemente en Radio Biobío.

Finalmente, el rector hizo un fuerte llamado al Gobierno a no reducir el presupuesto basal en educación bajo la excusa de financiar a la primera infancia. “No existe otro mecanismo para que una sociedad se desarrolle que no sea a través de la educación y la generación de conocimiento”, remató Juan Carlos de la Llera.