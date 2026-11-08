Fiscalía revela posible causa del fatal accidente en Santo Domingo: Camión habría cruzado el eje de la calzada

La Fiscalía de San Antonio entregó nuevos antecedentes sobre las posibles causas del fatal accidente ocurrido este sábado en la Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso, que dejó 11 personas fallecidas y 15 lesionadas.

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, el conductor del camión tolva involucrado en la colisión habría traspasado el eje de la calzada e invadido la pista contraria, donde impactó frontalmente a un microbús de pasajeros.

La fiscal Claudia Cancino explicó que el vehículo de carga circulaba en dirección sur cuando se produjo la maniobra que antecedió al choque.

El “conductor del camión tolva, que se dirigía en dirección sur, sobrepasó el eje de la calzada que tiene doble línea de demarcación, impactando frontalmente el microbús con los pasajeros”, detalló la persecutora.

¿Por qué el camión habría cruzado a la pista contraria?

Si bien las primeras diligencias permitieron establecer una posible dinámica del accidente, todavía se desconocen las razones por las que el conductor del camión habría perdido el control del vehículo.

“Por causas que se investigan, el motivo por el cual él pierde el control del móvil (…) Pueden ser muchas causas”, señaló Cancino, quien recalcó que las pesquisas se encuentran en una etapa inicial.

El accidente ocurrió durante la mañana del sábado 7 de noviembre e involucró a tres vehículos: un camión tolva, un microbús de pasajeros y un automóvil particular. El conductor del vehículo de carga figura entre las víctimas fatales.

En el lugar trabajó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, encargado de los peritajes para reconstruir la colisión y determinar las causas del siniestro.

En paralelo, debido a la cantidad de víctimas, las autoridades dispusieron la intervención de tres sedes del Servicio Médico Legal (SML) para realizar los procedimientos de identificación correspondientes.

El balance oficial actualizado es de 11 fallecidos y 15 lesionados, luego de que las autoridades rectificaran las cifras preliminares que inicialmente apuntaban a una cantidad mayor de víctimas fatales.