Universidad de Chile vs. Cobresal: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por la Liga de Primera?

Universidad de Chile recibirá este domingo 8 de noviembre a Cobresal por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, en un partido clave para las aspiraciones de los azules en la recta final del Campeonato Nacional.

El equipo dirigido por Fernando Gago necesita sumar tres puntos para mantener sus posibilidades matemáticas de alcanzar a Colo Colo, líder del torneo con 58 unidades, diez más que el conjunto universitario.

Los azules llegan después de caer por 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario, aunque durante la semana consiguieron una victoria por 4-0 frente a Deportes Antofagasta por la Copa Chile.

Por su parte, Cobresal viene de empatar 2-2 ante Everton y buscará sumar puntos en su visita a Rancagua.

¿A qué hora juegan Universidad de Chile vs. Cobresal?

El partido entre Universidad de Chile y Cobresal se disputará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

El compromiso será dirigido por el árbitro Piero Maza y se jugará en simultáneo con el encuentro entre Ñublense y Colo Colo, donde los albos tendrán la posibilidad de coronarse campeones.

¿Dónde ver EN VIVO Universidad de Chile vs. Cobresal?

A diferencia de otros encuentros de la fecha, el partido de Universidad de Chile ante Cobresal no será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium.

El compromiso estará disponible exclusivamente por streaming mediante HBO Max, a través de la señal de TNT Sports en la plataforma, con cobertura desde las 14:40 horas.

Los usuarios que ya tengan contratado TNT Sports Premium mediante un operador de televisión de pago podrán acceder a la transmisión al vincular su cuenta con HBO Max, sin necesidad de contratar nuevamente el servicio.

¿Qué necesita Universidad de Chile para seguir en la lucha por el título?

El conjunto azul está obligado a derrotar a Cobresal para mantener sus posibilidades de alcanzar a Colo Colo, aunque también dependerá de lo que ocurra en Chillán.

Si Colo Colo vence a Ñublense, asegurará matemáticamente su estrella número 35, independientemente del resultado de Universidad de Chile.

En cambio, si los albos empatan o pierden, una victoria de la U permitirá extender la definición del campeonato a las últimas tres jornadas.