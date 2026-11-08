Detienen a jugador de Colo Colo tras choque en Providencia: marcó 1,2 en alcotest y dejó un lesionado

El futbolista de Colo Colo, Leandro Hernández (21), fue detenido durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre tras protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 05:00 horas en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro, donde el vehículo conducido por el jugador colisionó con otro automóvil, cuyo conductor resultó lesionado.

De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, Hernández habría cruzado la intersección con luz roja, situación que todavía debe ser esclarecida por las autoridades.

La fiscal de la zona Oriente, Andrea Contreras, explicó que “preliminarmente, hay un auto que pasa con luz roja y es el del detenido”.

Jugador de Colo Colo marcó 1,2 en alcotest

El teniente Francisco Cabezas Andrade, jefe de la Subcomisaría de Providencia Sur, confirmó que el examen respiratorio practicado al deportista arrojó 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

El funcionario policial señaló que Hernández permaneció en el lugar del accidente hasta la llegada de Carabineros y posteriormente fue detenido.

Además, indicó que el futbolista sería trasladado al Hospital del Salvador para realizar la alcoholemia correspondiente.

Respecto del otro conductor involucrado, la fiscal Contreras informó que fue trasladado por personal del SAMU hasta el mismo recinto asistencial, donde permanece fuera de riesgo vital.

La persecutora precisó que el lesionado viajaba acompañado al momento del accidente, mientras que todavía no se ha establecido si Hernández se encontraba solo en su vehículo.

El accidente ocurrió horas antes del encuentro entre Colo Colo y Ñublense, programado para este domingo en Chillán, donde el conjunto albo podría alcanzar su título número 35 de Primera División.

Hernández no viajó con el plantel para disputar el compromiso, debido a que se encuentra en proceso de recuperación de un esguince.

Por ahora, el futbolista permanece detenido mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias para establecer las circunstancias y responsabilidades del accidente.