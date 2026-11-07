Incendio forestal en Machalí: Emergencia moviliza a brigadistas, helicópteros y avión

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) informó sobre el desarrollo de un incendio forestal en el sector Pozas Verdes, en la comuna de Machalí, región de O’Higgins.

De acuerdo con lo señalado por la entidad, el fuego ha consumido preliminarmente 6,25 hectáreas del sector.

Para combatir la emergencia, CONAF detalló que se han desplegado cinco brigadas, dos helicópteros, un avión cisterna, tres técnicos y un puesto de mando.

En tanto, el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, puntualizó a 24 Horas que el incendio se desarrolla en una quebrada de difícil acceso, a la altura del kilómetro 19, lo que ha dificultado su combate.

ACTUALIZACIÓN Incendio Forestal POZAS VERDES, comuna de Machalí, Región de O’Higgins. 👉🏼 Superficie preliminar: 6,25 hectáreas. 👉🏼 Se mantienen los recursos de combate: 5 brigadas, 2 helicópteros, 1 avión cisterna, 3 técnicos, 1 puesto de mando. https://t.co/8clyeN2ldh — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) November 7, 2026

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