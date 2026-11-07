¿Qué se sabe del fatal accidente en la Ruta de la Fruta? Víctimas, vehículos involucrados y causas bajo investigación

Una colisión entre tres vehículos dejó al menos 13 personas fallecidas y 15 lesionadas durante la mañana de este sábado 7 de noviembre en la Ruta de la Fruta, a la altura de la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso.

El accidente ocurrió cerca de las 09:00 horas, en el sector La Atalaya, e involucró a un camión tolva, un microbús de transporte público y un automóvil particular.

El primer balance oficial, entregado por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó 12 víctimas fatales y 13 heridos. Posteriormente, nuevos antecedentes elevaron el reporte a 13 fallecidos y 15 lesionados.

¿Cómo ocurrió el accidente en la Ruta de la Fruta?

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de las autoridades, el camión tolva y el microbús protagonizaron una colisión frontal de alta energía, mientras que el automóvil circulaba detrás del vehículo de pasajeros.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, explicó que la mayor parte del impacto afectó a los conductores y a los primeros asientos del microbús.

La emergencia movilizó a entre 40 y 50 voluntarios de Bomberos de Santo Domingo, San Antonio y San Pedro, quienes participaron en las labores de rescate de las personas atrapadas.

¿Qué se sabe de las víctimas?

El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, señaló que el microbús correspondía al servicio de transporte público La Rapelina, que conecta localidades rurales de la zona con San Antonio.

Según los antecedentes entregados por las autoridades comunales, la máquina trasladaba principalmente a pasajeros provenientes de Navidad, además de personas de Santo Domingo y San Pedro de Melipilla.

Entre los lesionados se encuentran dos menores de edad, de 3 y 11 años. La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, informó además que uno de los heridos permanece en riesgo vital.

La mayoría de los pacientes fueron trasladados al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, mientras que el menor de 11 años fue derivado al Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

En cuanto a las víctimas fatales, las autoridades indicaron que corresponden a personas adultas. Entre ellas se encontraría el conductor del camión, además de pasajeros del microbús.

¿Cuáles son las causas del accidente?

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros trabaja para determinar las circunstancias de la colisión y establecer eventuales responsabilidades.

El fiscal de San Antonio, Fred Silva Valenzuela, explicó que las diligencias consideran levantamientos mediante drones, revisión de huellas de frenado y análisis de los vehículos involucrados.

Asimismo, el persecutor aclaró que el conductor del automóvil particular no se encuentra detenido y que prestará declaración en calidad de testigo, luego de recibir atención médica.

Por ahora, no existe una causa oficialmente establecida para el accidente.

Respecto de los fallecidos, sus cuerpos serán trasladados a dependencias del Servicio Médico Legal de San Antonio, Valparaíso y Quillota para los procedimientos de identificación correspondientes.

¿Qué ocurre con el tránsito en la Ruta de la Fruta?

Producto del accidente y las diligencias policiales, la Ruta E-66 permanece con el tránsito suspendido en ambos sentidos en el sector afectado.

La sociedad concesionaria informó que los conductores pueden utilizar la Ruta 78 como alternativa, mientras que entre San Pedro y San Antonio se habilitó un retorno en el cruce El Convento, en el enlace Rapel.